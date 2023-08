Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba are de gestionat probleme politice, dar si canine. Commander, unul dintre ciobanestii germani ai cuplului Biden a muscat de zece ori in patru luni agenti ai Serviciilor Secrete si este dresat din nou. Presedintele american Joe Biden si Prima Doamna Jill Biden s-au mutat la Casa Alba cu doi…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa anunte marti crearea unui nou monument national in memoria lui Emmett Till, un adolescent de culoare victima a unui asasinat rasist in 1955 si care a devenit o figura postuma in miscarea pentru drepturile civile, a anuntat luni Casa Alba, relateaza AFP, citat…

- Președintele american Joe Biden s-a bucurat de o zi de plaja, sambata, inainte sa iși inceapa turneul in Europa. Liderul de la Casa Alba a fost insoțit de prima doamna, Jill Biden, informeaza Digi24.ro .

- Presedintele american Joe Biden il va primi miercuri la Casa Alba pe seful guvernului de la Stockholm, Ulf Kristersson pentru a discuta despre aderarea Suediei la NATO, precum si despre sprijinul pentru Ucraina, a anuntat simbata executivul american, potrivit AFP. Cei doi vor reafirma ca Suedia trebuie…

- Președintele american Joe Biden și-a reprogramat o intalnire cu șeful NATO, Jens Stoltenberg, și a renunțat la alte evenimente publice la care trebuia sa participe luni, 12 iunie, pentru a fi supus celei de-a doua operații de tratament dentar in tot atatea zile, a anunțat Casa Alba, potrivit Reuters.Biden…