Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar este cercetat sub control judiciar acuzat ca a convins mai mulți șoferi de platforme sa fure mașini din capitala. Acestea au fost valorificate la centre de dezmembrari din București și Dambovița. „In urma cercetarilor si investigatiilor efectuate, s-a conturat ipoteza ca toate faptele ar fi…

- Un barbat de 28 de ani este cercetat dupa ce a determinat conducatorii unor autoplatforme sa fure trei masini parcate in Bucuresti, iar politistii au stabilit ca el intentiona sa valorifice autoturismele la centre de dezmembrari. Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat ca politistii au retinut…

- Satul frisian Kootstertille (municipalitatea Achtkarspelen) este inca șocat de accidentul grav care a avut loc acolo joi, spre seara. Trei persoane au murit intr-o coliziune frontala pe șoseaua aglomerata N369, un accident din care n-a supraviețuit nimeni. Una dintre victime este un tanar tata roman,…

- Un tanar in varsta de 23 de ani a fost in cele din urma arestat preventiv dupa ce a adunat mai multe infracțiuni, unele comise cand deja trecuse prin arest și fusese lasat in libertate, sub control judiciar, adica sub supraveghere și cu interdicții impuse.Din pacate, cazul lui Dumitru Costel ...

- Un barbat de 27 de ani, reținut de polițiștii Inspectoratului de poliție Centru, dupa ce acesta ar fi comis peste 10 furturi, in sectoarele Centru, Rișcani și Botanica ale capitalei, anunța oamenii legii.

- Langa noi: Aproape 30 de mașini au fost distruse de un tanar beat pe care un taximetrist nu a vrut sa-l duca acasa Aproape 30 de autoturisme parcate pe o strada din Suceava au fost victimele unui act de vandalism in noaptea de joi spre vineri. Conform informațiilor furnizate de un post local de televiziune,…

- Un tanar de 25 de ani, din Ighiu, depistat la volanul unei mașini cu numere roșii expirate, pe strazile din Alba Iulia. S-a ales cu dosar penal Un tanar de 25 de ani, din Ighiu, depistat la volanul unei mașini cu numere roșii expirate, pe strazile din Alba Iulia. S-a ales cu dosar penal La data de 22…

- In data de 21 și 22 ianuarie, carabinierii Direcției Regionale Centru, in timpul serviciului de menținere a ordinii publice, au identificat 2 tineri care aveau la ei substanțe interzise. Unul a reușit sa fuga de patrula.