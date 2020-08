Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au spart usa apartamentului in care locuia Adriana Mestes si au gasit-o fara suflare. Vecinii artistei au povestit ca de 3 zile simteau un miros urat venind din locuinta sa. In momentul in care au patruns in apartamentul sopranei oamenii legii au gasit mizerie, potrivit Cancan. Pe contul…

- Adriana Mesteș, una dintre cele mai importante soprance de la noi din țara a fost gasita moarta in locuința sa din București. Solista de opera era activa pe rețelele de socializare și ducea o viața fericita prin muzica.

- Celebra soprana Adriana Mesteș a fost gasita moarta la domiciliu, potrivit gandul.ro. Se pare ca vecinii au fost nevoiți sa cheme pompierii deoarece de trei zile se simțea un miros specific corpului uman in descompunere iar artista nu mai raspundea la ușa.Soprana, ajunsa la 64 de ani, ar fi…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca este ”absolut imposibil” ca Guvernul Orban sa asigure tuturor copiilor maști la inceperea școlii. Vestea a venit ca un șoc pentru sute de mii de parinți care se așteptau ca Guvernul sa fie mai implicat in protejarea sanatații celor mici și a familiilor lor.Declarația…

- Polonia si Romania vor mai multi militari americani, iar acest lucru vine cu costuri suplimentare, potrivit monitorulapararii.ro Cele doua tari si-au exprimat dorinta de a gazdui o parte dintre militarii americani retrasi din Germania, inainte ca acest lucru sa se intample. Statele Unite vor suplimenta,…

- Europarlamentarul Dacian Cioloș anunța ca Romania risca sa fie izolata de toți vecinii daca nu demonstreaza ca poate ține coronavirusul sub control.Europarlamentarul Dacian Cioloș este de parere ca daca Romania „nu arata ca poate controla sanitar aceasta pandemie, vecinii ne vor izola”, el…

- El le-a spus anchetatoril ca a gasit-o intinsa, la baza scarilor din casa. Criminaliștii insa au examinat cadavrul si au concluzionat ca femeia a fost ucisa. Acum soțul avocatei este reținut. Medicii legisti au stabilit ca ranile prezente pe trupul romancei nu puteau fi obtinute in urma unei…

- Costin Marculescu a devenit celebru in urma cu trei decenii, cand a interpretat rolul secundar din filmul Licenii. Actorul a fost absent din viața publica, in ultima perioada, ținand legatura doar cu cațiva prieteni apropiați. Doi dintre aceștia sunt Mara Banica și regizorul George Ciubotaru, care…