Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Europene vor incerca, marti, sa ajunga la o abordare comuna fata de criza declansata de atacul Hamas impotriva Israelului, dupa zile intregi de confuzie, lupte interne si mesaje amestecate, relateaza Reuters. Intr-o videoconferinta de urgenta, Consiliul European va aborda, de asemenea,…

- Aproximativ 240 de cetateni romani din Palestina, cu dubla cetațenie, așteapta la granița cu Egiptul sa poata fi evacuați. Sunt cei care au cerut autoritatilor romane ajutor, precizeaza surse guvernamentale. Autoritatile romane sunt in contact cu acestia si sunt gata sa le ofere transportul cu autocare…

- Qatar pune presiune pe Hamas! Se pune la cale un schimb de prizonieriQatar depune eforturi pentru a convinge Hamas sa elibereze femeile, copiii și ostaticii in varsta pe care gruparea terorista ii ține in prezent in Gaza, dupa ce i-a luat prizonieri in timpul atacului de saptamana trecuta in sudul…

- Iranul si gruparea militanta islamista palestiniana Hamas, care conduce Gaza, au discutat despre intarirea rezistentei lor impotriva Israelului in timpul unei intalniri in capitala Qatarului, Doha, relateaza duminica DPA, care citeaza media din Iran.Ministrul iranian de externe, Hussein Amirabdollahian,…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a sosit vineri, 13 octombrie, la Tel Aviv, pentru o vizita in semn de solidaritate cu Israelul, inca sub soc dupa atacul sangeros lansat in urma cu aproape o saptamana de miscarea islamista palestiniana Hamas, informeaza Agerpres. Austin urmeaza sa aiba…

- Razboiul nevazut din spatele cortinei: liderii iranieni sunt 'surprinși' de atacul Hamas (surse pentru New York Times)Informațiile stranse de SUA pana la ora actuala arata ca „lideri iranieni cheie au fost surprinși” de atacul Hamas asupra Israelului. Acest lucru a determinat Casa Alba sa puna la indoiala…

- Iranul și reprezentanții Hamas au negat o implicare directa a Teheranului in atacul din Israel. Dezvaluirile Wall Street Journal (WSJ) contrazic și declarațiile oficiale ale oficialilor SUA, care spun nu exista deocamdata dovezi cum ca Iranul a regizat sau a fost in spatele acestui atac.Oficiali iranieni…

- Antony Blinken vede Egiptul ca pe un potențial intermediar cheie intre Israel si Hamas, informeaza Agerpres.Seful diplomatiei americane Antony Blinken a discutat sambata cu omologul sau egiptean, Sameh Shoukry, in speranta ca Egiptul, un intermediar cheie intre Israel si Hamas, va contribui la oprirea…