- Cabral și-a amintit cum a fost prima intalnire cu socrii. Prezentatorul a avut emoții cand i-a intalnit pentru prima data pe parinții Andreei Ibacka.Andreea Ibacka și Cabral formeaza un cuplu de 14 ani, iar impreuna au doi copii, Namiko și Tiago. Cei doi sunt casatoriți de 11 ani și traiesc una dintre…

- Andreea Ibacka are 36 de ani și este mama cu norma intreaga. Vedeta are impreuna cu Cabral doi copii, pe Namiko și pe Tiago. Cei mici trec prin perioada in care se schimba se enorm și trec prin aceste schimbari cu multe batai de cap. Recent, Andreea a dezvaluit cum se descurca cu ei, dar și ce obiceiuri…

- Clinica unde fetița de șase ani din Giurgiu a fost operata la varsta de șase luni are o prima reacție, dupa ce parinții o acuza ca i-ar fi nenorocit fata. Reprezentații spun ca nu sunt de vina cu nimic și ca fata este bine.

- Rusia va monitoriza reacția autoritaților din Republica Moldova la posibilele livrari de arme NATO catre aceasta țara, a declarat luni, 23 mai, ministrul rus adjunct de Externe, Andrei Rudenko. „Nu suntem atat de surprinși de declarațiile Marii Britanii, cat de posibila reacție a Chișinaului. Dar vom…

- Astazi, Andreea Ibacka și Cabral și-au creștinat fiul. Este o zi extrem de speciala pentru cei doi parinți, deoarece creștinarea propriului copil este o mare bucurie. Evenimentul s-a desfașurat exact așa cum ai planuit, insa un incident neașteptat a avut loc. Chiar vis-a-vis de curtea prezentatorului…

- Namiko, fiica Andreei Ibacka și a lui Cabral, a inceput gradinița, iar actrița s-a emoționat pana la lacrimi atunci cand a insoțit-o pe micuța in prima ei zi. Soția prezentatorului de la PRO TV a cerut și sfatul altor mamici. Namiko, fiica de trei ani a lui Cabral și a Andreei Ibacka, a inceput gradinița,…