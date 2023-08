Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Crevedia, Florin Petre, a reiterat, miercuri, ca nu stia despre activitatea care se desfasura la statia GPL unde s-au produs exploziile si ca nu a fost sesizat de localnici despre ceea ce se petrecea in interiorul acesteia. “Sunt emotiv si de aceea anumite declaratii pe care le-am dat au…

- Primarul PSD din Crevedia, Florin Petre, face noi precizari despre exploziile de la stația GPL și spune ca in realitatea nu a știut niciodata despre activitatea firmei Flagas SRL, iar declarația facuta la Digi24, sambata seara, potrivit careia societatea funcționa ca un depozit, unde se incarcau cisterne,…

- Florin Petre, primarul comunei Crevedia, pare disperat ca nu cumva tragedia din comuna sa il afecteze la urmatoarele alegeri. In primul rand, pe pagina de facebook a primariei, in care se posteaza frenetic activitatea sa de dupa 26 august (seara exploziilor), a fost blocata posibilitatea internauților…

- Florin Petre, primarul PSD al localitații Crevedia, a declarat marți, 29 august, ca știa ca activitatea firmei a careia stație de GPL a explodat se oprise in 2020, cand a fost retrasa autorizația. De atunci, in trei ani, edilul spune: „am vazut o cisterna parcata la poarta din cand in cand”, dar „am…

- Primarul de Crevedia rupe tacerea in urma tragediei de la stația GPL care a funcționat in mod ilegal. Pe masura ce investigațiile continua pentru a dezvalui cauza exploziilor, toate privirile sunt acum indreptate catre Florin Petre. Declarațiile neașteptate.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat, duminica, ca, din informatiile detinute, firma care opera cisternele GPL de la Crevedia ”nu avea documente sau autorizatie sa functioneze, in mod normal, firma nu avea activitate, de fapt”. Societatea funcționa fara autorizație…

- Primarul din Crevedia, Petre Florin, afirma ca locul unde a avut loc explozia urmata de incendiu era mai degraba un depozit de GPL, dupa ce activitatea de vanzare de carburanti catre cetateni a fost suspendata de ISU. ”Nu mai aveau voie sa vanda la butelii la cetateni, dar cisternele incarcau acolo”,…

- Primarul din Crevedia a declarat, intr-o intervenție in direct la postul de televiziune Digi24, ca explozia din localitatea dambovițeana a avut loc la un depozit care a avut activitatea de vanzare suspendata de ISU. ”Cand am venit eu la primarie, aceasta locatie avea suspendata activitatea de cei de…