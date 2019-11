Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit agentiilor imobiliare specializate, precum Barnes, Proprietes de France, Le Nail sau Patrice Besse, citate de Le Figaro, numarul bunurilor de exceptie, castele in acest caz, sunt de vanzare in Franta. Situatia in regiune devine critica, potrivit NEWS.ro.A duce o viata la castel, in…

- Trei proprietati din Cotroceniul interbelic, unele in stil neobrancovenesc cu accente bizantine, altele in stil neoromanesc, au fost scoase la vanzare de Artmark Historical Estate cu preturi incepand de la 1,3 milioane de euro.

- Trei proprietati din Cotroceniul interbelic, unele in stil neobrancovenesc cu accente bizantine, altele in stil neoromanesc, au fost scoase la vanzare de Artmark Historical Estate cu preturi incepand de la 1,3 milioane de euro, potrivit News.ro.Vila neobrancoveneasca cu accente bizantine din…

- Unul dintre cele mai așteptate festivaluri de muzica din lume, UNTOLD își deschide porțile tarâmului magic, în anul 2020, în perioada 30 iulie-2 august. La cea de-a cincea ediție peste 375.000 de participanți veniți din întreaga lume au trecut pragul festivalului UNTOLD,…

- Cinematograful Scala și Garajul Ciclop, doua simboluri ale Bucureștiului interbelic, au fost scoase la vanzare. Cele doua cladiri sunt situate pe Bulevardul Gheorghe Magheru și pot fi achiziționate impreuna sau separat.

- Plaja NEVERSEA,unde libertatea nu are limite, dragostea e la ea acasași timpul se oprește in loc iși deschide porțile in anul 2020,in perioada 2-5 iulie. Cea de-a patra ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, NEVERSEA, se anunța a fi una și mai spectaculoasa, atat din punct de vedere…

- Conducerea echipei de fotbal Foresta Suceava a transmis ca va scoate la vinzare aproximativ 6.000 de bilete pentru meciul cu Dinamo din optimile Cupei Romaniei. Costul unui bilet va fi de 50 de lei la tribuna I, de 40 de lei la tribuna a II-a și de 30 de lei la peluza. Biletele vor fi […]

- Doua conace din Argeș au fost scoase la vanzare in aceasta luna. Conacul Bratulescu din Bughea de Jos (foto) a fost scos la vanzare cu un preț de pornire de 150.000 de euro, iar Conacul Golescu-Gussi din comuna Leordeni are un preț de la care incepe licitația de 275.000 de euro, conform Artmark Historical…