- Al doilea sezon al show-ului Masked Singer Romania s-a incheiat cu patru demascari spectaculoase. Albina, Șaorma, Fluturele și Muma Padurii s-au duelat pana in ultimul moment, iar trofeul a fost adjudecat de Andreea Marin, cea care a dat viața celei mai enigmatice maști din acest sezon: Muma Padurii.…

- Ani de zile au fost considerate rivale, mult timp au evitat sa se intalneasca fața in fața, dar acum, la TV, cu ocazia finalei „Masked Singer Romania”, sezonul 2, Mihaela Radulescu și Andreea Marin au facut un gest neașteptat in fața camerelor de filmat: s-au imbrațișat. Acum vine marea intrebare: s-au…

- Andreea Marin și Mihaela Radulescu, din nou in aceeași emisiune Sezonul 2 Masked Singer Romania s-a incheiat seara trecuta la Pro TV. A fost o finala incendiara plina de surprize. Atat pentru telespectatori, cat și pentru cei prezenți in platou. Marea caștigatoare a fost Muma Padurii, masca preferata…

- Albina, Fluturele, Muma Padurii și Șaorma duc marea batalie in finala Masked Singer Romania . Astazi, de la ora 20:30, personajele care au reușit sa-și țina ascunsa identitatea timp de 13 saptamani vor urca pentru ultima data pe scena celui mai secretos show din Romania. Saptamana de saptamana, oamenii…

- Timp de opt saptamani, enigmatica Muma a Padurii i-a facut pe detectivii „Masked Singer Romania” sa puna cap la cap indicii, sa-i asculte cu atenție vocea și sa caute tot felul de piste. Joi, de la ora 21:30, Mihaela Radulescu, Alex Bogdan, INNA și Horia Brenciu vor avea parte de un moment fara precedent…

- O țara intreaga vrea sa știe cine sunt celebritațile care se ascund sub costumele impresionante din show-ul Masked Singer Romania. In aceasta seara, de la ora 21:30, intram intr-o noua etapa a emisiunii și continuam investigațiile. De data aceasta, o noua masca va intra in competiției și va lupta sa-și…

- Doua demascari au avut loc, joi, 23 septembrie, la „Masked Singer Romania” sezonul 2. Catalin Zmarandescu era Cameleonul de la „Masked Singer Romania”. Cei patru detectivi au ramas uimiți cand acesta și-a dat masca jos.Catalin Zmadarandescu și-a dat masca jos la „Masked Singer Romania”. Luptatorul era…