- Slujba a avut loc, duminica, la biserica Sf. Arhidiacon Ștefan din Constanța și a fost oficiata de IPS Teodosie. In imagini se observa cum mai multi dintre credinciosi nu au purtat masca de protectie sau au purtat-o sub barbie. Mai mult, oamenii nu au respectat regula de a pastra o distanta de doi…

- La Timișoara va avea loc, și in acest an, procesiunea cu moaștele Sfantului Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul lacașului de cult din centrul urbei de pe Bega. Data fiind perioada prin care trecem, cea a pandemiei de coronavirus, procesiunea va avea loc doar in jurul catedralei mitropolitane, iar…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Inceput de an școlar haotic, fara masuri de distanțare și maști de protecție in Aiud Noul an școlar a inceput luni, 14 septembrie, pentru aproape 50 000 de elevi din judetul Alba. De la mic la mare, tinerii s-au ,,incolonat” fiecare spre gradinițele, școlile și liceele…

- Slujba de inhumare a lui Marian Iordache va fi oficiata de catre IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, marti, 15 noiembrie, la biserica „Sf. Petru si Pavel” din Medgidia. De la ora 8.00 ierarhul va savarsi Sf. Liturghie, iar de la ora 11.00 slujba propriu-zisa de inhumare.

- Prefectul de Timiș Liliana Oneț a transmis un mesaj de responsabilizare catre cetațenii județului, in contextul in care, in opinia sa, „sunt semne clare ca nu se respecta normele de protecție și de distanțare sociala, nu se respecta recomandarile medicilor, nu se iau in seama sfaturile”. Liliana Oneț…

- Fara salutari prea apropiate sau imbratisari, cu un prim rand de public asezat la o distanta de siguranta, precum si cu masti drept accesoriu obligatoriu, casa de moda Dolce&Gabbana a rescris miercuri regulile prezentarilor de moda de lux cu prilejul unuia dintre primele spectacole cu public din vremea…

- Partida dintre UTA și Petrolul din play-off-ul Ligii a 2-a, incheiata la egalitate, scor 1-1, a fost urmarita in centrul Aradului de 500 de suporteri ai gazdelor. In Piața Avram Iancu a fost amplasat un ecran gigant, pentru a le conferi fanilor celor de UTA confortul unui adevarat derby. Din imagini,…

- In judetul Timiș au loc, in continuare, acțiuni de prevenire și limitare a infectarii cu COVID-19, in zonele aglomerate: piețe, targuri, terase, dar și in mijloacele de transport in comun. In urma controalelor din 13 iulie, realizate de polițiști, jandarmi și inspectori ai instituțiilor de control,…