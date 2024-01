Cum a arătat anul 2023 pentru jandarmii maramureșeni? Pentru Jandarmeria Maramureș anul 2023 a reprezentat o perioada de adaptare la situația socio- politica in contextul continuarii conflictului militar din Ucraina și al fluxului de persoane refugiate. In acest sens, am avut in atenție creșterea gradului de siguranța al cetațenilor prin misiuni specifice, dar și organizarea de misiuni in cooperare cu celalte forțe ale Ministerului Afacerilor Interne. La nivelul județului Maramureș, in perioada de referinta, nu s-au produs evenimente care sa tulbure grav ordinea si linistea publica si sa impuna interventia in forța pentru restabilirea acesteia. In… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-masa, in jurul orei 17.00, jandarmii montani din cadrul Postului Montan Cavnic au fost solicitați de catre dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi Maramureș pentru a acorda sprijin unor cetațeni israelieni ramași inzapeziți cu autoturismul pe drumul județean 109 F ce face legatura intre…

- In perioada 05.01- 07.01. a.c., jandarmii maramureșeni au acționat in raza de competența pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și pentru asigurarea ordinii și liniștii publice pe raza județului Maramureș. In aceasta perioada au fost prezenți in strada aproximativ 170 de jandarmi care…

- Jandarmii maramureșeni au fost la datorie și in acest sfarșit de saptamana pentru ca evenimentele care au avut loc in aceasta perioada pe raza județului nostru sa se desfașoare in siguranța. Aproape 300 de jandarmi maramureșeni au acționat atat independent cat și cooperare cu celelalte structuri teritoriale…

- In perioada august-octombrie 2023, volumul noului ajutor promis pentru Ucraina din partea țarilor occidentale a atins un minim istoric - a scazut cu aproape 90% fața de aceeași perioada din 2022. Dupa cum relateaza Adevarul European, acest lucru este evidențiat de rezultatele unui studiu realizat de…

- Campania de Black Friday, desfașurata de evoMAG in acest an , in intervalul 27 octombrie – 27 noiembrie, a generat comenzi totale de 6,5 milioane de euro, valoare cu aproximativ 10% mai mare fața de cea de anul trecut. In Black Friday 2023, a crescut și interesul din partea companiilor pentru achiziționarea…

- Intrucat se apropie sfarșitul de saptamana, jandarmii maramureșeni sunt pregatiți sa asigure masurile de ordine și siguranța publica specifice in aceasta perioada la evenimentele sportive și cultural-artistice care vor avea loc in județul nostru. Pentru ca ne dorim ca cetatenii sa petreaca weekendul…

- Intrucat se apropie sfarșitul de saptamana, jandarmii maramureșeni sunt pregatiți sa asigure masurile de ordine și siguranța publica specifice in aceasta perioada la evenimentele sportive și cultural-artistice care vor avea loc in județul nostru. Pentru ca ne dorim ca cetatenii sa petreaca weekendul…

- Intrucat se apropie sfarșitul de saptamana, jandarmii maramureșeni sunt pregatiți sa asigure masurile de ordine și siguranța publica specifice in aceasta perioada la evenimentele sportive și cultural-artistice care vor avea loc in județul nostru. Pentru ca ne dorim ca cetatenii sa petreaca weekendul…