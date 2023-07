Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a starnit un val de controverse in timpul turneului de la Wimbledon, Sorana Cirstea (33 de ani) a avut o apariție care a generat exclusiv cuvinte de lauda. Sorana Cirstea a pierdut in turul trei la Wimbledon, 2-6, 2-6 cu Beatriz Haddad Maia, dar romanca nu a parut afectata de eșecul usturator…

- Madalina Ghenea (35 de ani) a asistat la victoria obținuta de partenerul Grigor Dimitrov (32 de ani, 24 ATP), scor 6-2, 6-3, 6-2, in fața lui Frances Tiafoe (25 de ani, 10 ATP). Bulgarul a obținut calificarea in „optimile” Wimbledon 2023.

- Madalina Ghenea (35 de ani) a asistat la victoria obținuta de partenerul Grigor Dimitrov (32 de ani, 24 ATP), scor 6-2, 6-3, 6-2, in fața lui Frances Tiafoe (25 de ani, 10 ATP). Bulgarul a obținut calificarea in „optimile” Wimbledon 2023. Grigor a inceput meciul cu Tiafoe sambata. Programul incurcat…

- Trei romance au ramas in competiția de simplu la Wimbledon, Ana Bogdan și Sorana Cirstea ajungand pana in turul 3, iar Irina Begu mai are de jucat in turul 2. Bogdan și Begu joaca vineri, dificultațile provocate de ploaie ducand la partide jucate in zile consecutive de catre unii sportivi.Irina Begu…

- Semnalul SOS, transmis prin Codul Morse, a devenit un strigat de ajutor la nivel universal de la 1 iulie 1908. Un fost salvator pe mare a dezvaluit faptul ca din analiza succesiunii transmisiunilor Morse de pe Titanic s-a constatat cel putin o greseala facuta de telegrafistului sef.

- Brad Pitt nu renunța! Iata ca deși au ales sa mearga pe drumuri separate de atata vreme, neințelegerile dintre cei doi par departe de a se fi terminat. Actorul a dat-o din nou in judecata pe fosta lui partenera de viața, Angelina Jolie. Iata ce l-a deranjat de data aceasta.