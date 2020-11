Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Ineu l-a pus pe un barbat care l-ar fi calomniat sa plateasca 5.000 de lei pentru cinci familii sarace, pentru a-l ierta si a-si retrage actiunea deschisa in instanta, barbatul preferand sa isi recunoasca greseala si sa faca donatiile cerute, transmite Agerpres, citata de hotnews .…

- CHIȘINAU, 9 nov - Sputnik. Spitalele din Chișinau au ajuns sa activeze la capacitate maxima. Declarația a fost facuta de catre șeful adjunct al Direcției asistența sociala și sanatate, Boris Gilca, in cadrul ședinței de astazi a Primariei. Funcționarul a menționat ca in Capitala se menține Codul…

- Aproximativ 2.500 – 2.700 de medici din Romania nu pot fi implicati in tratarea pacientilor de COVID-19 din cauza problemelor de sanatate, a afirmat, vineri, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, in cadrul conferinței de presa in care au fost anunțate noile restricții impuse…

- Cristian Popescu Piedone, caștigatorul alegerilor locale la Primaria Sectorului 5, este singurul primar din București care inca nu s-a instalat in funcție. In calea lui stau contestațiile in instanța ale mandatelor consilierilor locali. Intarzieri la preluarea funcțiilor au fost la toate primariile,…

- Ministerul Sanatatii a anuntat cu surle și trambițe ca, in acest an, vaccinarea impotriva gripei va demara mai devreme, pentru ca va fi o adevarata nebunie peste epidemia de coronavirus sa apara și una de gripa… Numai ca ingrijorarea ministeriala a ramas la nivelul de vorbe. suntem aproape la jumatatea…

- Clubul Foresta Suceava a anuntat, vineri, ca tehnicianul Dorin Goian a fost testat pozitiv cu coronavirus.“Informare cu privire la situatia antrenorului nostru, Dorin Goian. Acesta a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus si nu va fi alaturi de echipa la meciul de maine. Colectivul clubului…

- Nou derapaj verbal al europarlamentarului PNL Rareș Bogdan. Bogdan a lansat un atac deșanțat la adresa Avocatului Poporului, dupa ce Renate Weber a vorbit despre sesizarile pe sanatate. „Aceasta nenorocita ordinara, agent de influența impotriva Statului Roman, numita de Dragnea și Tariceanu ca Avocat…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu cere Guvernului, sa dea in regim de urgența toate avizele necesare astfel incat cel mai mare spital mobil din Romania pentru tratarea pacienților COVID-19 sa poata primi bolnavi. „Noi cu sanatatea oamenilor, liberalii cu tunurile pana la capat! Astazi, la Iași, președintele…