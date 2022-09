Stiri pe aceeasi tema

- Cum s-a dublat prețul zaharului in ultima luna: Ce alte produse s-au mai scumpit Cum s-a dublat prețul zaharului in ultima luna: Ce alte produse s-au mai scumpit Prețul de vanzare al zaharului s-a dublat in ultima luna, potrivit reprezentanților Asociației Pro Consumatori, transmite ziare.com. Motivul,…

- Inflația calculata de Institutul Național de Statistica și afișata de BNR pentru luna august 2022 fața de aceeași luna a anului trecut a fost de 15,32%. Cele mai mari scumpiri anunțate de Institutul Național de Statistica in perioada analizata au fost la alimente, respectiv la gaze naturale. Din calculele…

- Senatoarea USR Anca Dragu a declarat luni, 12 septembrie, ca pledeaza pentru introducerea masurii "Zero taxe pe salariul minim", in contextul unei cresteri de 18% a preturilor pentru produsele alimentare si chiar de peste 30% pentru unele produse de baza.Intr-o conferinta de presa sustinuta…

- Marfurile alimentare s-au scumpit cel mai mult in august, conform datelor Institutului Național de Statistica (INS), in termeni anuali fiind vorba de 18,22%. Cele nealimentare au urcat cu 15,98%, iar serviciile cu 8,2%.

- Costul materiilor prime necesare pentru producția, ambalarea și transportul berii a crescut cu 62% in ultimii doi ani, potrivit primului Indice al berii realizat de platforma sociala de investiții eToro. Rata de creștere a prețurilor depașește dramatic creșterea de 17.3% a inflației din Romania in aceeași…

- Inflatia si cresterea dobanzilor vor afecta piata imobiliara rezidentiala, o piata puternic legata de politica de creditare. Si la nivel global sunt dezvoltatori care intampina dificultati din cauza lipsei de materiale, dar si din cauza cresterii preturilor terenurilor. Apartamentele noi din Bucuresti…

- Presedintele american Joe Biden a declarat luni ca tara sa nu va cunoaste recesiunea, desi cifrele de crestere care vor fi publicate la sfarsitul acestei saptamani ar putea arata ca economia s-a contractat pentru al doilea trimestru consecutiv, relateaza AFP."Cred ca nu vom avea recesiune",…

- Ramona Olaru a lipsit din ediția de joi, 30 iunie, e emisiunii „Neatza cu Razvan și Dani”. Telespectatorii au observat absența asistentei TV de la matinalul de la Antena 1 și s-au intrebat ce se intampla cu ea. Apare in fiecare zi pe micul ecran, insa joi, 30 iunie, iubita lui Catalin Cazacu nu a mers…