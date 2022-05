Cum a ajuns Sorin Oprescu să aibă prietenii cu familia Ceaușescu Sorin Oprescu nu e genul de om care sa plece de jos, sa fie mereu cu burta pe carte, sa munceasca din greu și, prin propriile forțe, sa devina cine a ajuns. Inca de mic a umblat in cele mai elitiste cercuri, inclusiv in cea a familiei prezidențiale Ceaușescu. Nicu Ceaușescu, intitulat și “Prințișorul”era foarte bun prieten cu Sorin Oprescu. Nu oricine facea parte din cercurile copiilor lui Ceaușescu. Dar Sorin Oprescu nu era oricine. Era fiul lui Mircea Oprescu, general de Securitate. Nici mama lui nu era mai prejos, deținand funcția de agent NKVD. Astfel, Sorin Oprescu facea parte din gașca lui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

