Cum a ajuns românca Anamaria Radu-Stoica să fie cea mai căutată infractoare din lume Anamaria Radu-Stoica a fugit din țara, chiar daca pe numele ei exista o condamnare de 10 ani pentru mai multe infracțiuni. Acum, aceasta este pe lista Europol privind cele mai cautate femei-infractor din lume. Romanca in varsta de 34 de ani este cautata de 10 ani, dupa ce in 2012 Tribunalul Alba a condamnat-o la 10 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de persoane și proxenetism. Anamaria Radu a ales sa paraseasca țara dupa pronunțarea sentinței. Acum, aceasta este pe lista Europol privind cele mai cautate femei-infractor din lume. Conform statisticilor Europol, doar 5% dintre cele mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

