- Destinatiile de top ale romanilor sunt Egipt (51%), Turcia (35%), Tunisia (10%), Spania (2%) si Grecia (2%), potrivit unui tur-operator ucrainean intrat recent pe piata din Romania, informeaza Agerpres.De la lansarea Join UP! Romania, aproximativ 15.500 de turisti si-au petrecut vacanta prin serviciile…

- Dupa aproape un deceniu de birocrație și amanari, a fost semnat contractul de restaurare și reabilitare generala a Sinagogii din Constanța, singurul templu israelit din Romania ajuns in stadiu de ruina. Anunțul a fost facut, luni, de Silviu Vexler, președintele Federației Comunitaților Evreiești din…

- Domeniile Ostrov, unul dintre liderii pieței vinului din Romania, a incheiat 2022 cu o cifra de afaceri de 45 de milioane de lei, ceea ce reprezinta o creștere de 12 procente fața de 2021. Investițiile in tehnologie și calitatea solului permit brandului Domeniile Ostrov sa produca o gama variata de…

- Tehnostrade, una dintre cele trei mari companii de constructii detinute de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, a raportat la Ministerul de Finante un numar mediu de 3.423 de angajati pentru 2022, ceea ce inseamna o crestere de peste 50% fata de 2021, cand numarul muncitorilor a fost de 2.259. De asemenea,…

- Sunt vești ESENȚIALE pentru milioane de pensionari și angajați romani! Noile reforme sunt foarte aproape de a intra in linie dreapta. Informațiile au fost dezvaluite de un important ministru al Coaliției PSD-PNL-UDMR. Toate calculele sunt pe masa Guvernului Romaniei. Veniturile salariale ale acestor…

- Dupa pierderea inregistrata in anul 2021, CT BUS, compania locala de transport al carui asociat unic este Consiliul Local Cobstanta a inregistrat in 2022, o cifra de afaceri record pe ultimii trei ani, 24.6 milioane euro si un profit modest de 277.473 euro In anul 2020 societatea a declarat profit de…

- Firma prin care dezvoltatorul imobiliar Cristin Zamosteanu controleaza Hotelul Pleiada din Iasi, MCM Boutique Resort, aproape ca si-a triplat afacerile in anul 2022, ajungand la 15,8 milioane de lei, fata de 5,5 milioane de lei in anul 2021. Este cea mai buna cifra de afaceri inregistrata de la infiintarea…

- Aproximativ 80% din cererea de ingrasaminte a fost generata de fermierii romani, in timp ce 20% a fost destinata exportului. ”Combinatul de ingrasaminte chimice Navodari, singurul producător român de fertilizanţi şi biostimulatori profesionali, a inregistrat o cifra de afaceri de 300 de milioane…