Cum a ajuns o fetiță din Maramureș în cea mai premiată fotografie! Cea mai premiata fotografie din lume reprezinta un chip de fetița din Maramureș! Fotografia a fost realizata de reputatul artist fotograf Kerekes Istvan, din Targu Mures. Cum a ajuns o fetița din Maramureș in cea mai premiata fotografie? Fotografia cu fetița este numita „Yelena” și i-a adus artistului peste 600 de premii internationale in 58 de tari din intreaga lume. Fotografia a fost realizata in 2009 și a doborat recordul mondial de cea mai premiata imagine din lume, titulatura fiind valabila si in prezent. Cea mai premiata fotografie portret din lume, alaturi de alte 71 de imagini surprinse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

