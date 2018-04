O fetita de sase ani din comuna Popricani, C. Strugaru, a fost somata de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi (CJAS) sa plateasca 35 de lei pentru ingrijiri medicale din 2015. In urma cu trei ani, fetita a fost implicata intr-un accident rutier, in urma caruia si-a rupt piciorul drept, si a fost internata la Spitalul de Copii „Sfanta Maria". Minora a primit somatia acasa, in satul Vanatori, vinerea trecuta. Decizia a fost emi (...)