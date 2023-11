Anglia s-a distrat, azi, cu Noua Caledonie (10-0), in primul ei meci de la Campionatul Mondial U17 de fotbal. Pe banca a ramas un fotbalist care joaca la un club neobișnuit: Hashtag United Vineri, in Indonezia a inceput Campionatul Mondial de Fotbal destinat tinerilor sub 17 ani. ...