Cum a ajuns Niculae Bădălău polițist internațional! Ziarul Puterea a descoperit informații care zguduie sistemul judiciar și, mai ales, Ministerul de Interne din Romania. Niculae Badalau , un individ cu antecedente infracționale notorii, care a fost, in trecut, escortat cu catușe la maini de la o judecatorie la alta, a devenit, conform documentelor obținute in exclusivitate de noi, polițist internațional. Vestea ca Badalau, un individ cu o istorie incarcata de infracțiuni, a primit calitatea de membru in cadrul Asociației Polițiștilor Internaționali (IPA) a creat un val de șoc in intreg sistemul judiciar. Dupa o analiza atenta a documentelor, reiese… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

