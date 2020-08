Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile locale vin cu un plan elaborat pentru dezvoltarea orașului, proiecte ce urmeaza a fi implementate in viitorul apropiat pentru a imbunatați calitatea vieții locuitorilor din Iași. Mare parte dintre proiecte au fost inițiate in anii trecuți iar acum municipalitatea le prioritizeaza și finanțeaza…

- Cea mai mare firma pe care magnatul german Clemens Tonnies o detine la Iasi se numeste Orgapic. Activitatea principala a firmei este „cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase." Intr-o vreme, firma era unul dintre cei mai mari…

- Autoritațile iau in calcul restricționarea circulației in anumite localitați, daca apar focare de coronavirus, a anunțat Nelu Tataru, ministrul Sanatații, duminica seara la Digi24.„Uitati-va ca sunt judete, Neamt, Botosani, Iasi, Brasov, cu numeroase cazuri de infectare. Sunt focare in acest…

- EXTREM DE GRAV: Autoritațile au raportat primul caz de elev infectat cu noul coronavirus. In contextul cursurilor de pregatire pentru examene! Concret, este vorba despre un elev din clasa a VIII-a de la Liceul cu Program Sportiv din Iasi.

- ”Casa Joseph Zoller-1912”, situata pe strada Elena Doamna din Iasi, este un monument istoric de inceput de secol XX. Apartine perioadei Belle Epoque si este construita in stil neoclasic. Este casa ridicata de un industriaș evreu, Joseph Zoller, fabricant de bomboane de ciocolata, originar din Herta,…

- Moarte suspecta intr-un centru de carantina din Bistrița Nasaud, unde un barbat de 51 de ani a murit subit. Autoritatile precizeaza ca el nu a semnalat ca ar avea probleme de sanatate, simptomatologie pentru COVID-19 sau alte nereguli, scrie Ziarul de Iași.Un barbat de 51 de ani din Bistrita-Nasaud,aflat…

- Autoritațile au anunțat, in aceasta dimineața, trei noi decese ale unor pacienți infectați cu coronavirus. In prezent, sunt 1.097 de cazuri in Romania. Deces 1095 – Femeie, 82 ani, județ Botoșani. Data confirmare: 06.05.2020. Data deces; 16.05.2020. Comorbiditați: Insuficiența renala cronica dializata.…

