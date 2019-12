Cum a ajuns KFC traditia numarul 1 in Japonia de Craciun De cand era doar un copil, Naomi, o tanara japoneza de 30 de ani din Hokkaido, abia asteapta obisnuita traditie de Craciun de a cumpara “o galeata KFC de Craciun&". Ca ea, milioane de alti japonezi fac coada in fata restaurantelor KFC in ajunul si in timpul sarbatorii. Cum au ajuns aripioarele KFC sa fie traditia numarul 1 a niponilor de Craciun?

Anul trecut, KFC Japonia a avut incasari de 63 mil. dolari in cele doar 5 zile care au precedat Craciunul (20-25 decembrie 2018), scrie CNN. Pentru comparatie, KFC a avut in Romania vanzari de 115 mil. dolari, insa pe parcursul primelor… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inimaginabil. Romania a pierdut ultimul meci din grupele principale in fața gazdei Japonia la o diferența enorma. Niponele s-au impus in fața tricolorelor cu 37-20!! La pauza meciul era deja jucat, 18-8. Este cea mai rușinoasa infrangere suferita la vreun turneu final de naționala feminina de handbal,…

- Romania intalnește Japonia, miercuri, de la 11:00, in ultimul meci din grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. „Tricolorele” nu mai au nicio sansa sa termine in primele 8, iar miercuri…

- CM HANDBAL // Spania s-a impus in fața Japoniei, scor 33-31, in cel de-al doilea meci al zilei de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. Meciul a contat pentru Grupa II Principala, cea din care face parte și Romania. Spania, una dintre surprizele acestui Mondial, a intrat la pauza cu…

- In perioada 21-22 octombrie, președintele Klaus Iohannis, se afla la Tokyo, cu ocazia participarii la ceremonia de intronare a Majestații Sale Imparatul Naruhito al Japoniei. In marja participarii la acest eveniment, presedintele Klaus Iohannis a fost primit luni, la Palatul Akasaka-Geihinkan, de prim-ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in Japonia, a fost primit luni, la Palatul Akasaka-Geihinkan, de prim-ministrul nipon Shinzo Abe, informeaza Agerpres. Seful statului va participa marti la ceremonia de intronare a imparatului Naruhito. Potrivit Administratiei Prezidentiale, discutiile cu…

- Trimisul special al Agerpres, Florentina Peia, transmite ca in cadrul intalnirii, seful statului va discuta cu prim-ministrul Abe despre Parteneriatul strategic dintre Romania si Japonia, potrivit Administratiei Prezidentiale. Presedintele Klaus Iohannis se va afla luni si marti in Japonia. El va…

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat intr-o vizita in Japonia, se va intalni luni, la Palatul Akasaka-Geihinkan, cu prim-ministrul nipon Shinzo Abe, transmite Agerpres. In cadrul intalnirii, seful statului va discuta cu prim-ministrul Abe despre Parteneriatul Strategic dintre Romania si Japonia, potrivit…

- Șapte persoane au murit si alte 15 sunt date disparute dupa cel mai puternic taifun care a lovit Japonia in ultimele decenii, paralizand Tokyo, provocand revarsarea raurilor care au dus la evacuarea a milioane de oameni inainte de a se indrepta spre coasta de nord-est a Japoniei. Taifunul…