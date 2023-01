Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul National de Securitate Cibernetica avertizeaza in legatura cu stirile false aparute online si care copiaza identitatea vizuala a unor institutii de presa din Romania."Atentie la stirile false aparute online, pe site-uri care copiaza identitatea vizuala a unor institutii de presa…

- Medicii stomatologi din Romania declara venituri lunare care ajung la o medie naționala de 2.581 de lei.76% dintre aceștia au declarat la nivelul anului 2021 venituri anuale sub nivelul a 12 salarii minime brute (27.600 lei), potrivit datelor analizate de Profit.ro.Sunt motivele pentru…

- Doi vloggeri romani, aflați intr-o calatorie in jurul lumii, au publicat pe TikTok un videoclip in care-și arata uimirea privind prețul carburantului din Arabia Saudita.Cei doi romani, Luminița și Constantin, au pornit intr-o calatorie in jurul lumii, intr-o autorulota, iar in drumul lor au…

- Este una dintre industriile de top atunci cand vine vorba despre salarii, insa oamenii cu pregatire in domeniu sunt puțini.Este vorba despre sectorul IT, care se confrunta mereu cu deficit de personal astfel ca angajatorii iși vaneaza viitorii angajați de pe bancile facultaților.Astfel,…

- Societațile de asigurare au libertate totala in fixarea tarifelor cu care vand RCA din vara anului trecut. Acestea folosesc noi criterii care influențeaza prețul asigurarii.Doi șoferi de aceeași varsta care conduc același tip de mașina și au aceeași incadrare in sistemul bonus malus pot ajunge…

- Suntem in plin sezon al sporturilor de iarna, iar pentru cei care le practica este o adevarata provocare sa gaseasca zone in care este zapada.Totuși, in ultimele zone in unele zone a nins, iar partiile pe care se poate schia sunt aglomerate. In loc sa schieze, oamenii petrec mult timp la cozi…

- Productia nationala de autoturisme a crescut cu 27,7% in primele zece luni ale anului, fata de aceeași perioada din 2021, la 425.423 de unitati, potrivit datelor publicate marți, 15 noiembrie, de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).Conform statisticii, la nivelul lunii…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta, luni, ca au fost inmagazinati deja peste 3 miliarde de metri cubi de gaze in depozite, ceea ce reprezinta un record absolut.”Am depasit 3 miliarde de metri cubi de gaze naturale in depozite! Record absolut! Astazi, 7 noiembrie, avem in depozite gaze…