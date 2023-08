Culturile de primăvară afectate de seceta prelungită PROBLEME… In timp ce culturile de toamna au adus producții bune sau macar mulțumitoare fermierilor vasluieni, seceta prelungita vine cu vești rele pentru aceștia. Astfel, conform unor fermieri cunoscuți in județ, culturile de primavara sunt deja afectate de lipsa apei din sol și sunt inregistrate pagube cuprinse intre 50% și 80%. Singurii care nu se […] Articolul Culturile de primavara afectate de seceta prelungita apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PAGUBE…Bilantul celor cateva minute de vant puternic si vijelii este in curs de evaluare. Cee ce se stie sigur este faptul ca pagubele au fost insemnate si sase localitati din judet au fost lovite puternic de vijelii. Misiunea cea mai dificila au avut-o pompierii vasluieni, solicitatI sa intervina acolo…

- DESPAGUBIRI… Cultivatorii de porumb, floarea-soarelui, soia și mazare, afectați de seceta din perioada martie-septembrie 2022, vor primi sprijin financiar. Tot ce trebuie sa faca este sa depuna, pana pe 21 iulie, cereri de solicitare a unui grant, impreuna cu cateva documente, la Direcția Agricola Județeana…

- Primaria Municipiului Lugoj, aduce la cunoștiința fermierilor faptul ca a fost adoptata ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 50 din 31.05.2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producatorilor agricoli pentru unele culturi agricole inființate in primavara anului 2022…

- VEȘTI BUNE… Zilele trecute, a fost publicata, in Monitorul Oficial, ordonanța de Urgența care reglementeaza scheme de ajutor de stat sub forma de granturi acordate producatorilor agricoli pentru unele culturi agricole inființate in primavara anului 2022 și afectate de seceta pedologica din perioada…

- Economie Cererile de acordare a ajutorului de stat pentru culturile afectate de seceta pot fi depuse pana pe 20 iulie iunie 26, 2023 15:26 Direcția pentru Agricultura Județeana Teleorman informeaza ca pot fi depuse cererile de acordare a ajutorului de stat potrivit OUG 50/2023 privind instituirea…

- URMARI… Incendiul devastator de la blocul din Barlad a lasat in urma dezastru: 24 de apartamente de la etajele superioare au fost afectate de foc, de fum, dar și de cantitatea imensa de apa folosita de pompierii care au luptat cu valvataia! Toata nenorocirea a fost cauzata de improvizațiile electrice,…

- Executivul a aprobat, miercuri, ordonanta de urgenta pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producatorilor agricoli pentru unele culturi agricole infiintate in primavara anului 2022 si afectate de seceta pedologica din perioada martie - septembrie 2022.Prin actul…

- Guvernul Republicii Moldova a aprobat joi, la propunerea Comisiei pentru Situatii Exceptionale, prelungirea starii de urgenta in tara cu 60 de zile, incepand cu 4 iunie. Documentul a fi prezentat spre adoptare Legislativului, informeaza Executivul de la Chisinau intr-un comunicat de presa. Necesitatea…