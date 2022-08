Culturile de porumb din UE, în pericol. România, afectată grav de secetă Cresterea temperaturilor usuca culturile de porumb din intreaga Europa, ultima dovada a unei crize care afecteaza totul de la transporturile fluviale pe Rin si pana la culturile de masline din Spania. Semanat primavara, porumbul este afectat de lipsa de precipitatii pe masura ce Europa se lupta cu valuri succesive de canicula. Trei sferturi din teritoriul […] The post Culturile de porumb din UE, in pericol. Romania, afectata grav de seceta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Canicula usuca culturile de porumb din intreaga Europa, ultima dovada a unei crize care afecteaza totul de la transporturile fluviale pe Rin si pana la culturile de masline din Spania, arata Bloomberg in ultima sa analiza privind agricultura europeana.

- Trei sferturi din teritoriul Romaniei, cel mai mare producator european de porumb, este afectat de diferite grade de seceta, in timp ce Franta, al doilea mare cultivator, a inregistrat cea mai secetoasa luna iulie din istorie. Mai mult, fermierii din unele parti din Estul Germaniei ar putea pierde intreaga…

- Cresterea temperaturilor usuca culturile de porumb din intreaga Europa, ultima dovada a unei crize care afecteaza totul de la transporturile fluviale pe Rin si pana la culturile de masline din Spania, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Cresterea temperaturilor usuca culturile de porumb din intreaga Europa, ultima dovada a unei crize care afecteaza totul de la transporturile fluviale pe Rin si pana la culturile de masline din Spania, transmite Bloomberg.

- Seceta afecteaza culturile de floarea-soarelui Foto: radiocluj.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Seceta afecteaza si culturile de floarea-soarelui din judetul Ialomita. Fermierii se plâng de productia slaba, dar si de problemele întâmpinate la rotirea culturilor.…

- Analiza ZF: Romania are aproape 75% din suprafața afectata de seceta. Europa devine și mai dependenta de gazul rusesc. Productia de energie este in pericol, criza alimentara se amplifica, un sfert din capacitatea lacurilor de acumulare este goala. Jumatate din depozitele de gaze romanesti sunt goale,…

- Anul 2020 a fost cel mai secetos an din ultimul secol in Romania și Europa de Est, explica prof. dr. Gerard Jitareanu, rectorul Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, pentru Libertatea. Insa 2022 are mari șanse sa-l depașeasca, fiindca precipitațiile care au cazut pana acum sunt…

