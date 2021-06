Culturile agricole, afectate de ploile abundente

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea din ultima vreme, deși ploioasa, a generat mari pierderi, cel puțin in agricultura. Cantitațile mari de precipitații, spun specialiștii, au distrus culturi intregi. Efectul este dezastruos, mai ales pentru cei care depindeau de culturile de grau, orz sau rapita. Pierderile sunt importante și…

- Daca anul trecut agricultorii se plingeau ca seceta le distruge culturile, in acest an se pling de prea multa apa. Ploile abundente din nordul Republicii Moldova au favorizat aparitia buruienilor, a daunatorilor si a bolilor pentru culturile din cimp sau livezi. Din cauza umiditatii ridicate, oamenii…

- Ploile din ultima perioada au provocat prejudicii in mai multe localitati ale tarii. Potrivit datelor oferite de IGSU, in raionul Caușeni, satul Gradinița, precipitațiile abundente cu grindina au afectat 40 de hecatre de livezi și 85 de hectare de culturi agricole, inclusiv 45

- Ploile torențiale de ieri au provocat mai multe prejudicii, conform informațiilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. Culturi agricole au fost afectate in unele localitați din Caușeni și Florești.

- In urma ploilor torențiale inregistrate luni, 17 mai, in mai multe localitați din țara au fost inregistrate prejudicii. Din cauza vantului puternic și a grindinei in doua localitați din raionul Șoldanești au fost inregistrate pagube.

- Culturile agricole arata bine la ora actuala chiar daca unele lucrari au fost intarziate din cauza ploilor abundente si a frigului, iar estimarile sunt foarte bune, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Acum, din fericire, culturile agricole arata bine,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, vineri, in Zlatna, ca singurele masuri realiste pe termen lung pentru toti fermierii ale caror culturi sunt afectate de vremea nefavorabila, fie seceta, fie inghet, sunt un sistem de asigurare sustenabil si fondurile mutuale,…

- CHIȘINAU, 24 apr - Sputnik. Vremea se va menține racoroasa in acest sfarșit de saptamana, anunța Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Potrivit meteorologilor, in perioada 24 – 26 aprilie, se prevede cer variabil, in fond fara precipitații, doar spre seara, pe 25 și noaptea de 26 aprilie, pe alocuri…