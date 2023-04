Cultura, acest bumerang al istoriei Este alarmant ca, in 2023, Romania nu a ințeles inca faptul ca o cultura bogata și o educație de calitate sunt elementele fundamentale pentru o societate dezvoltata și pentru un viitor mai bun. In loc sa promoveze cultura și educația, guvernanții noștri iși concentreaza eforturile pe jocurile politice și pe deciziile de moment, lasand in umbra problemele cu adevarat importante. Este o realitate crunta ca importanța pe care o dam culturii in Romania scade de la an la an, iar acest lucru se datoreaza atat populației cat și guvernanților noștri. Intr-o societate in care nu exista un interes pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

