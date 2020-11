Culori tomnatice peste Sarmizegetusa Regia Toamna a așternut un covor de frunze ruginii peste Sarmizegetusa Regia. Vizitatorii au surprins imagini minunate cu situl arheologic. Luna noiembrie a adus culori aprinse și o atmosfera de mister in cetatea dacilor. Sarmizegetusa Regia a fost capitala și cel mai important centru militar, religios și politic al statului dac inainte de razboaiele cu Imperiul Roman. A fost nucleul unui sistem defensiv strategic format din șase fortarețe dacice din Munții Oraștiei, folosit de Decebal pentru aparare contra cuceririi romane. Monumentul UNESCO poate fi vazut, zilnic, intre orele 9,00… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

