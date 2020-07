Stiri pe aceeasi tema

- Toate putem experimenta o schimbare radicala atunci cand purtam haine care ne imbunatațesc aspectul, facandu-ne sa ne simțim confortabil in propria piele. Așa cum spune și experta in imagine, George Brescia, autorul carții Change Your Clothes, Change Your Life: „Fiecare piesa vestimentara pe care o…

- Culoarea „scorțișoara” este o nuanța calda și insorita, care nu este potrivita pentru fiecare fata. Tipurile de aspect de culoare de vara și de toamna se vor combina ideal cu parul cu nuanța de scorțișoara. Ochii maro deschis și gri-albastru vor sublinia tonul luminos și suculent, bogat de „scorțișoara”…

- Din cauza pandemiei, Gala Premiilor Gopo va avea loc intr-un cadru restrans. Ceremonia se va desfașura astazi in aer liber și va fi prezentata de catre actorul Alex Bogdan. Profesioniști din industria cinematografica, invitații lor, dar și omagiații vor fi prezenți in cadrul acestui eveniment organizat…

- Vinurile din portofoliul The Iconic Estate au fost distinse cu 10 medalii - 6 de aur si 4 de argint - in cadrul competiției International Wine Contest Bucharest Vinarium 2020 (IWCB Vinarium 2020), unul dintre cele mai importante concursuri internationale de vinuri din Europa de Est. Cele 10 vinuri premiate…

- Turnul Alb de la Castelul Corvinilor incepe sa revina la culoarea sa initiala, cea care i-a dat si numele, acest lucru fiind posibil in urma lucrarilor de restaurare care se desfasoara la acest monument istoric, au informat miercuri reprezentatii institutiei muzeale din Hunedoara. "In urma operatiunilor…

- Bundesliga revine azi dupa doua luni de pauza, din cauza pandemiei de coronavirus care a afectat toata lumea. Incepand de la 16:30 se joaca 6 meciuri din etapa a 26-a din Germania, iar toate vor fi liveTEXT pe GSP.RO. Germania reincepe fotbalulul! Dupa mai multe discuții și analize, conducatorii nemți,…

- Oamenii de știința știu de mult timp ca creierul nostru are nevoie de somn pentru a rememora evenimentele zilei, pe care le transforma in amintiri pe termen lung. Studenților li se spune adesea sa invețe chiar inainte de a merge la somn pentru a avea cunoștiințe mai bune a doua zi. Insa, modul exact…

- "In diminetile de 5 si 6 mai se pot vedea mai multi meteori decat de obicei, pentru ca este la maxim curentul eta Aquaride. Meteorii din acest curent provin din coada cometei Halley, fiind pe orbita in jurul Soarelui. In fiecare an, in aceasta perioada, planeta noastra se apropie de traiectoria…