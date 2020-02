Culoare speciale în aeroporturi în România pt pasagerii care vin din Italia Culoare speciale in aeroporturi in Romania pt pasagerii care vin din Italia Ministerul Transporturilor va institui culoare speciale în aeroporturi pentru pasagerii care vin din Italia pentru a evita raspândirea noului coronavirus. Totodata vor fi stabilite si punse la dispozitie locuri special amenajate pentru completarea de formulare în aeroporturi. Se va asigura totodata si protectia personalului Postei Române care manipuleaza corespondenta ce provine din zonele afectate de coronavirus. Masurile sunt legate si de depistarea situatiilor nevralgice… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci decese și peste 150 de cazuri de infecții cu coronavirus au plasat Italia pe locul 4 la nivel mondial in clasamentul celor mai afectate țari de catre noua epidemie globala. Pe Aeroportul Otopeni s-au luat masuri speciale de securitate pentru toți pasagerii care vin din zonele din nordul Italiei.…

- Ministerul Transporturilor a anunțat luni „masuri urgente pentru limitarea și prevenirea posibilelor imbolnaviri cu coronavirus”, in aeroporturi sau gari, intre care asigurarea culoarelor speciale de debarcare in incinta aeroporturilor. In realitate, aceste masuri par sa fie doar pe hartie. Pe Aeroportul…

- Aeroportul InternaE›ional Avram Iancu Cluj A®mpreunAƒ cu InstituE›ia Prefectului JudeE›ului Cluj, DirecE›ia de SAƒnAƒtate PublicAƒ Cluj E™i celelalte instituE›ii publice din perimetrul aeroportului implementeazAƒ noi mAƒsuri A®n vederea combaterii rAƒspA¢ndirii...

- Aeroportul Iasi are ca destinatii mai multe orase din Italia, tara recent afectata de coronavirus, dar si alte orase europene care fac legatura cu China, tara unde a izbucnit epidemia. Cu toate acestea, nu sunt scannere termice, nici culoare separate, iar epidemiologul vine doar chemat.

- Asigurarea culoarelor speciale de debarcare in incinta aeroporturilor, distribuirea de masti pentru toti pasagerii si protectia personalului Postei Romane care manipuleaza corespondenta ce provine din zonele afectate de coronavirus sunt printre masurile care vor fi implementate in regim de urgenta de…

- Asigurarea culoarelor speciale de debarcare in incinta aeroporturilor, distribuirea de masti pentru toti pasagerii si protectia personalului Postei Romane care manipuleaza corespondenta ce provine din zonele afectate de coronavirus sunt printre masurile care vor fi implementate in regim de urgenta…

- Magistrații sunt din nou nemulțumiți, considerand ca eliminarea pensiilor speciale ar fi un atentat la demnitatea lor. Tribunalul Municipiului București și Curtea de Apel București iși suspenda activitatea, incepand de miercuri, pe perioada nedeterminata, au precizat, pentru Mediafax , oficiali din…

- Numarul persoanelor deja infectate cu virusul misterios din China este mai mare decat se spune oficial, susțin experți britanici citați de BBC. Doua persoane au murit din cauza virusului care a aparut in orașul Wuhan.