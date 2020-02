Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav pe traseul Chișinau – Leușeni. Un camion de mare tonaj s-a rasturnat pe una din cele mai importante artere rutiere din Republica Moldova. Mai multe echipaje SMURD și Poliția Rutiera se afla la fața locului.

- Ghinion pentru un sofer din Capitala.Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, un copac a cazut peste o masina. S-a intamplat pe strada Traina din sectorul Botanica al Capitalei.Daca ai fost martorul unei situatii interesante, expediaza imaginile surprinse pe adresa [email protected]

- Un barbat de 74 de ani a murit dupa ce a cazut pe o strada din Gherla, județul Cluj. Familia acestuia susține ca Ambulanța a venit dupa 50 de minute. „Corupția mi-a ucis parintele! Nepasarea, neimplicarea și neputința autoritaților locale a dus in timp sa nu avem in Gherla o salvare”,spune fiul sau,…

- Polițiștii au amendat RADET cu peste 3.000 de lei, dupa accidentul de duminica seara, cand doua mașini au cazut intr-o groapa sapata de regie pe o strada din Sectorul 6, informeaza Hotnews. Potrivit oamenilor legii, acordul pentru restricții rutiere atribuit RADET era expirat. Brigada Rutiera a aplicat…

- O persoana a fost ranita, in București, dupa ce doua mașini au cazut intr-un șanț sapat de reprezentanții RADET, in sectorul 6."In jurul orei 21.30, 2 autovehicule care circulau pe Aleea Compozitorilor dinspre Bd. 1 Mai, in momentul in care au ajuns in dreptul imobilului cu nr. 13, au cazut…

- O femeie din Brazilia a avut parte de un accident teribil. mașina in care se afla impreuna cu fiica sa a cazut intr-o groapa de pe șosea, dupa ce asfaltul s-a surpat, relateaza vanguardia.com.mx. Incidentul a avut loc pe strada Flores da Cunha, din orașul Rio Grande do Sul și a fost surprins de camerele…

- Doua persoane au murit marți, in Rusia, dupa ce mașina in care se aflau a cazut intr-o groapa plina cu apa clocotita de pe șosea. Autoritațile din Penza au spus ca cei doi au murit instant,...

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina pe bulevardul Mamaia, langa hotel Bulevard.Conform primelor date, un catel a cazut intr o groapa.Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta ...