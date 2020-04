PANDEMIE CORONAVIRUS. In Romania, statisticile aratai ca mor in medie 650 de perosoane intr-o zi. Acum, autoritatile fac publice doar decesele de Covid 19, uitand si de cazurile mortale de gripa, care contribuiau cu peste 200 de decese la statistica in fiecare an.

In Italia , numarul deceselor cauzate de coronavirus a trecut de 12.000. 837 de morti inregistrati in ultimele 24 de ore

Datele statistice prezentate de italieni arata ca numarul de morți in primele trei luni ale acestui an, incluzand aici și martie, cea mai lovita de epidemia de coronavirus, a fost mai scazut decat in perioadele…