Stiri pe aceeasi tema

- In 32 de ani de la Revolutie, am pornit de la Iliescu cel sarac si cinstit si am ajuns la Iohannis cel bogat. Cat de cinstit sau nu este actualul presedinte, aflam duminica, de la ora 21, la Culisele statului paralel. Anca Alexandrescu face dezvaluiri incredibile despre pusculitele si sponsorii presedintelui,…

- Dupa 1 ianuarie eu nu mai ințeleg nimic din ceea ce a facut Iohannis. De multe ori am senzația ca a fost inlocuit cu o sosie The post Culisele statului paralel | Ludovic Orban: Mi se pare ca Iohannis a fost inlocuit cu o sosie, a pierdut orice legatura cu realitatea appeared first on Realitatea de Mureș.…

- Anca Alexandrescu a anunțat joi seara ca „sursele Realitatea sunt in posesia unor documente care dovedesc ca dl Iulian Dumitrescu ar avea legaturi cu dl Coldea" The post Culisele statului paralel | Dezvaluiri INCENDIARE despre legaturile lui Iulian Dumitrescu, din echipa Cițu, cu Florian Coldea appeared…

- Miron Neculai susține ca finul lui Klaus Iohannis este managerul unei mari firme de prelucrare a lemnului și, mai mult, ca a fost amenințat The post Culisele statului paralel | Dezvaluiri explozive despre mafia lemnului și alegerile din PNL. Acuzații incendiare la adresa lui Iohannis – un liberal rupe…

- Iacob a acuzat ca victoria de duminica a echipei lui Cițu reprezinta, de fapt, distrugerea partidului The post Culisele statului paralel | Dorin Iacob: Echipa lui Cițu a caștigat distrugerea unui partid. Cineva și-a tras deoparte sigla PNL și a rejectat spiritul partidului appeared first on Realitatea…

- Noi dezvaluiri despre susținatorii lui Florin Cițu inainte de congresul PNL din 25 septembrie The post Culisele statului paralel | „Echipa caștigatoare" a lui SuperCițu și legaturile cu banii buni: Ciucu, Bacanu și Gheorghiu appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Culisele statului…

- Ludovic Orban va lua cu el un numar semnificativ de parlamentari PNL in ALDE, daca va fi furat la congresul din 25 septembrie The post MUTARE surpriza in PNL dupa congresul din 25 septembrie! Decizia lui Ludovic Orban, anunțata la Culisele statului paralel appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa…

- Virgil Guran sugereaza ca serviciile de informații s-ar implica in lupta pentru șefia partidului The post CULISELE STATULUI PARALEL. Senatorul Virgil Guran, acuzații grave. De ce se implica serviciile in razboiul intern din PNL appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: CULISELE STATULUI…