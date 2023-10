Stiri pe aceeasi tema

- Banel Nicolita il vede pe Ianis Hagi liderul nationalei Romaniei. Fostul international roman are incredere in jucatorii romani si considera ca echipa lui Edi Iordanescu se afla pe drumul cel bun. Nicolita cere si rabdare cu jucatorii tineri de la nationala si este de parere ca Ianis Hagi are tot ce…

- A fost petrecere mare in familia lui Ianis Hagi, in urma cu o zi! Fotbalistul și iubita lui, Elena Tanase, au avut parte de petrecerea de logodna, eveniment care a ținut primele pagini ale ziarelor. La doar o zi dupa ce a facut show pe Arena Nationala, in duelul dintre Romania si Andorra, fiul „Regelui”…

- Ianis Hagi a avut prima reactie dupa ce a marcat in partida Romania – Andorra, scor 4-0, din preliminariile EURO 2024. Fiul lui Gica a reusit sa puna capat unei „secete” de doi ani fara gol al echipa nationala. A facut cel mai bun meci la prima reprezentativa. Mijlocasul de 24 de ani de la […] The post…

- Ianis Hagi (24 de ani) a inscris al treilea gol in tricoul echipei naționale, in minutul 28 al meciului Romania - Andorra. Mijlocașul imprumutat de Rangers la Alaves a scos și un penalty. Edi Iordanescu l-a trimis pe Ianis Hagi din primul minut, iar fiul „Regelui” nu a dezamagit. A fost activ in primul…

- Ianis Hagi a rasuflat usurat, dupa ce Romania a invins-o pe Kosovo cu scorul de 2-0. Mijlocasul de la Alaves s-a declarat bucuros de rezultatul obtinut de „tricolori”, pe Arena Nationala, in duelul care s-a vazut in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Romania a invins-o cu 2-0 pe Belarus, gratie golurilor…

- Ianis Hagi a fost cerut titular in duelul dintre Romania si Kosovo. Iosif Rotariu este de parere ca fiul „Regelui” ar trebui sa fie trimis in teren de catre Edi Iordanescu, in duelul care se va vedea pe Antena 1 si in AntenaPLAY, marti, de la 21:45. Ianis Hagi a fost „uitat” pe banca de […] The post…

- Ianis Hagi, mijlocașul celor de la Glasgow Rangers, a fost imprumutat la Deportivo Alaves, deși a fost la un pas de a ajunge in Turcia. Numele clubului turc a fost ținut secret, mai ales ca fiul „Regelui” iși daduse acordul sa plece in Israel, la Maccabi Tel Aviv. Ce s-a intamplat in ultimele 24 de…

- Ca sa-și faciliteze transferul la Bayern, Harry Kane, 30 de ani, vrea sa plateasca din propriul buzunar ultimul an din contractul cu Tottenham, scadent in 2024. Suma se ridica la 23,5 milioane de euro. Bayern a epuizat toate ofertele pentru Harry Kane. Totteham i-ar fi refuzat-o și pe a treia, de aproape…