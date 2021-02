Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea unor categorii de cheltuieli Guvernul a aprobat joi Ordonanta de Urgenta cu masuri de reducere a unor categorii de cheltuieli. Este vorba de prevederile anuntate deja de saptamâna trecuta: pastrarea valorii actuale a punctului de pensie pâna la începutul…

- Aviz negativ pentru inghețarea pensiilor și taierea voucherelor de vacanța, in Consiliul Economic și Social: Principalele reproșuri aduse masurilor de austeritate OUG prin care Guvernul ingheața pensiile și taie subvențiile pentru studenți și pentru voucherele de vacanța a primit aviz negativ din partea…

- Taierea sporurilor bugetarilor ar putea fi amanata pana la adoptarea unei noi legi a salarizarii, a anunțat luni seara liderul PNL, Ludovic Orban. „Problematica sporurilor e una complexa, care va fi abordata in proiectul de lege de imbunatațire a legii salarizarii in sectorul public. Daca vom propune…

- Potrivit unui sondaj de opinie efectuat in perioada 8-11 februarie, in randul populației adulte, rezidenta in Romania, in varsta de 18 ani și peste, la cererea Realitatea.net, deși romanii sunt sceptici in ceea ce privește rezistența actualului guvern de coaliție (34% dintre repondenți au declarat ca…

- Guvernul este așteptat sa adopte in ședința de miercuri ordonanța de urgența promisa de premierul Cițu privind unele masuri bugetare, dar aceasta nu o sa prevada eliminarea sporurilor bugetarilor, așa cum s-a acreditat in spațiul public chiar de catre premier și liderii Coaliției. Surse guvernamentale…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat, ieri, ca in luna ianuarie, cel mai probabil, Guvernul va finaliza proiectul de buget si il va transmite la Parlament. „Inainte de aprobarea legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat este necesara…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 17 decembrie a.c., urmatoarele decrete: Citește și: Moise Guran rupe tacerea: Ințelegere pur și simplu PENALA intre Ludovic Orban și Nicușor Dan Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 16 alin. (2) din Legea zootehniei…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu ii solicita lui Klaus Iohannis sa promulge urgent legea trecuta de Parlament pentru redeschiderea piețelor. Declaratia presedintelui PSD vine in contextul in care micii producatori acuza Guvernul ca masura de inchidere a pieței ii pune in imposibilitatea de a mai munci…