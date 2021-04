Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.000 de angajați vor lucra permanent in mod hibrid dupa pandemie Decizia a fost luata in urma studiilor despre modul de lucru, efectuate in ultimul an Modul de lucru hibrid este varianta prin care oamenii beneficiaza de ce e mai bun din ambele variante: lucratul de la birou și de acasa Acum un…

- Se pregatesc schimbari care vizeaza programul de munca al angajaților. Ministerul Muncii propune ca angajatorii sa poata scurta și mai drastic timpul de lucru, in anumite situații, ca sa nu fie nevoiți sa faca disponibilizari.

- “Bugetul pentru 2021 intarzie putin pentru ca eu am cerut un lucru foarte important si nu dau inapoi de la acest lucru, subventiile sau cheltuielile care se duc catre anumite sectoare in sectorul public anul acesta trebuie sa fie legate de reforma. Am spus foarte clar, nu se duce niciun ban catre niciun…

- Premierul britanic Boris Johnson munceste incredibil de mult pe parcursul intregii zile, astfel incat nu are timp nici macar pentru un "pui de somn" la pranz ca sa-si refaca puterile, a declarat ministrul britanic de cabinet Michael Gove, infirmand speculatii aparute in acest sens, potrivit Reuters.…

- Președintele Klaus Iohannis va avea, de la ora 14.30, o ședința de lucru cu premierul Florin Cițu, vicepremierul Dan Barna și miniștrii Finanțelor și Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru Nazare ș...

- Ședința de lucru in aceasta dup-amiaza a primarului general, Nicușor Dan cu rețeliștii. Reprezentanții a 13 firme care se ocupa cu modernizarea și reparațiile rețelelor de termoficare au raspuns la invitația lui Nicușor Dan, pe tema strategiei de lucru pentru refacerea conductelor de incalzire a…

- Vineri, 15 ianuarie 2021, Vlad Voiculescu, Ministrul Sanatații, a oferit mai multe detalii despre campania de vaccinare anti-COVID-19, dar și despre sporurile pe care le vor primi cadrele medicale, ca urmare a implicarii lor in campania de imunizare. „Cei care muncesc practic in afara programului de…

- Klaus Iohannis fie sarbatoreste Revelionul, fie sfideaza toate legile scrise si nescrise ale administratiei publice si ale bunului simt. Miercuri, 13 ianuarie 2021, Iohannis a fost surprins pe partie la Sinaia, echipat pana in dinti, dar nu suficient cat sa nu poata fi recunoscut. …