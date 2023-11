Razboiul din Gaza amenința economiile fragile și dependente de turism ale Egiptului, Iordaniei și Libanului, declanșand ingrijorari ca impactul se va raspandi in tot Orientul Mijlociu. In Iordania, unde turismul reprezinta 10 % din produsul intern brut, un operator de turism a declarat ca razboiul a declanșat o serie de anulari: „Pur și simplu, luni […] The post Cui ii mai arde de turism in vreme de razboi first appeared on Ziarul National .