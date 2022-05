Cuget, deci persist „In vremuri de inșelaciune universala a spune adevarul este un act revoluționar“, scria George Orwell in romanul 1984. Ce a ințeles Orwell și nu au ințeles alții? I-a picat fisa cumva și a realizat ca prin puterea limbajului se pot manipula masele. Așa-zișilor ganditori din media zilelor noastre ar trebui sa le pice telefonul cu totul, poate-poate mai cade o fisa… Dupa cum bine remarca scriitorul american John W. Whitehead, in romanul 1984 al lui Orwell Big Brother renunța la toate cuvintele și semnificațiile nedorite și inutile, mergand chiar pana la a rescrie in mod obișnuit istoria și a pedepsi… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Acei ruși care sunt fericiți de masacrul din Bucha ar trebui sa ințeleaga un lucru. Oamenii care au violat odata fete și au jefuit case, nu vor mai respecta niciodata legea.Ar trebui sa va rugați ca armata Ucrainei sa-i omoare aici. Pentru ca odata ce soldații voștri se intorc acasa, vor incepe sa…

- In prima saptamina de razboi din Ucraina piața imobiliara din Republica Moldova a trecut printr-un blocaj al vinzarilor de locuințe. Oamenii au incetat sa se mai intereseze de apartamente, iar agenții imobiliari au devenit confuzi cu privire la vinzarile, care urmau sa le mai faca. In schimb, s-au triplat…

- Razboiul din Ucraina naste isterie si in Craiova. In ultima saptamana a fost o psihoza generala, iar oamenii s-au imbulzit sa cumpere carburant si ulei. Imediat cum au aparut zvonurile ca cele doua produse s-ar scumpi brusc si ca nu ar mai exista stocuri suficiente, multi craioveni au vrut sa se asigure…

- Celebrul cantareț clujean Aurel Tamaș nu s-a mai rabdat și a scris cateva cuvinte despre razboiul din Ucraina, pe care il considera distrugator de lumi. ”Am zas sa tac, da Berbecu din mine nu are astampar; De cand ii lumea au fost razboaie, sunt și or mai fi. Aceasta este natura umana. Orgolii, lupta…

- Locuitorii din capitala Ucrainei, Kiev, s-au trezit in sunetul exploziilor și al sirenelor, joi dimineața, iar orașul a fost cuprins de panica: mulți au incercat sa caute adapost, in timp ce alții au fugit din localitate. Chiar si dupa mai multe saptamani de atentionari din partea liderilor ucraineni…

- In dimineața zilei de 24 februarie 2022, Rusia a atacat Ucraina. In primele șapte ore de la atac, oficialii ucrainieni anunța ca au doborat cinci avioane rusești și un elicopter, in vreme ce armata rusa susține ca a distrus baze aeriene si apararea antiaeriana ucrainene. In acest timp, oamenii de prin…

- A inceput razboiul in Ucraina! Putin a invadat, azi dimineața, la ora 05.00, țara vecina și a facut-o din toate parțile. Asistam la o invazie generala. Alaturi de militarii ruși, lupta și forțe armate din Belarus. Ucraina a instituit Legea Marțiala. Sunt bombardate multe orase printre care Odessa și…

- In urma unor controale ale autoritatilor din Germania, in colaborare cu autoritatile olandeze, au fost scoase la iveala o serie de nereguli care vizeaza mai multi angajati romani ai unui abator din Olanda. Sase cladiri din Geldern și Emmerich, Germania, au fost verificate pentru reglementari privind…