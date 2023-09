Stiri pe aceeasi tema

- Laura Rosca, in varsta de 34 de ani, a fost identificata de Poliție drept tanara gasita moarta pe plaja din Mamaia. Avea doar 34 de ani și era cunoscuta ca DJ Lalla. Nascuta in Turda, aceasta locuia la București.

