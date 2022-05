Stiri pe aceeasi tema

- Boslen a lansat piesa “FALLEN STAR”. Noua melodie este produsa de Y2K și este al doilea cantec de pe noul proiect “GONZO”. Povestirea emoționanta a lui Boslen este evidențiata de sintetizatoarele in creștere ale lui Y2K (Doja Cat, Iann Dior, Tove Lo). “Found myself just looking for the stars”, canta…

- Ioan Popovici, solistul formației FlareHead a lansat prima sa piesa sub nume propriu, single-ul Voyager avand parte și de un videoclip. „Prima mea piesa vorbește despre puterea de a schimba lucrurile, de a ne schimba propriul destin… de a avea aceasta curiozitate… de a-ți asuma acest risc. Pentru mine…

- Formația The Different Class a lansat materialul discografic „Skins”, un album care conține 13 piese inregistrate in Consonance Studio din Timișoara și a fost mixat de Rob Anders, masterizat de Tim Boyce, iar designul coperții a fost realizat de Alexandra, Flavius Retea și Bianca Paul. „«Skins» descrie…

- Formația timișoreana The Bandits a lansat un nou single care anunța albumul de debut, piesa „Pisica“ fiind o dedicație pentru toți iubitorii de feline. „«Pisica» este de fapt un ghid de buna purtare pentru toți barbații care nu știu ce sa mai faca in relația lor cu pisica sau cu femeia iubita. Daca…

- Rammstein a lansat single-ul “Zeit”, care va face parte de pe albumul omonim, disponibil pe 29 aprilie 2022. La exact trei ani de la albumul fara titlu, una dintre cele mai de succes trupe germane din toate timpurile lanseaza o continuare. Single-ul este o balada puternica care creeaza o epopee uriașa.…

- Tears For Fears a lansat albumul “The Tipping Point”. Este primul material discografic din ultimii 17 ani. Acesta va fi urmat de un turneu ce va incepe in luna mai. Pitchfork, Vulture, Stereogum și alte publicații au declarat ca acest proiect este unul dintre cele mai așteptate din acest an. In octombrie…

- Metronomy a lansat al șaptelea album studio. “Small World” conține 9 piese și single-urile “It’s good to be back” și “Things will be fine”. Noul material discografic a fost laudat de publicații importante precum, Sunday Times Culture, Rolling Stone UK, The Guardian, NME și Loud and Quiet. Ultimul proiect…

- Formatia Celelalte Cuvinte a lansat o noua melodie, „Nesupus”, care va fi inclusa pe urmatorul material discografic al trupei, „Clepsidra fara nisip”. „Noul album va fi un disc cu sound mai proaspat, mai ales și datorita apariției in componența trupei a unei foarte iscusite chitare-pereche așteptate,…