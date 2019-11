Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Moscova iau in considerare trimiterea unei delegații formate din specialiști in economie in Venezuela pentru a ajuta autoritațile de la Caracas in negocierile cu creditorii internaționali, a anunțat Serghei Storchak, adjunctul ministrului rus de Finanțe, potrivit Reuters, potrivit…

- SUA au inasprit vineri regimul de sanctiuni impus Cubei, tintind sectorul vital al turismului, prin restrangerea posibilitatii companiilor cubaneze de a inchiria avioane americane, informeaza AFP. Departamentul american al Comertului a anuntat ca va revoca licentele companiilor americane care…

- Președintele american Donald Trump isi consolideaza sprijinul oferit liderului opoziției din Venezuela, Juan Guaido, laudand liderii latino-americani care l-au sprijinit, stimuland finanțarea de ajutoare umanitare și impiedicand accesul membrilor guvernului de la Caracas in SUA, potrivit Reuters,…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a exprimat, in cadrul intrevederii cu omologul din Venezuela, Nicolas Maduro, sustinerea pentru rezolvarea prin dialog a crizei politice interne din Venezuela, conform site-ului agenției Reuters, potrivit Mediafax.Vladimir Putin i-a dat asigurari omologului…

- Ministrul de Externe cubanez Bruno Rodriguez a cerut miercuri omologului sau canadian, Chrystia Freeland, sa ajute la eliminarea sancțiunilor impuse de SUA asupra Venezuelei, în timpul unei întâlniri privind criza politica și umanitara din țara sud-americana, scrie Reuters. …

- Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a anunțat marți ca a autorizat o serie de contacte cu Administrația președintelui american Donald Trump in ultimele luni, in incercarea de a repara relațiile dintre Caracas și Washington, conform Reuters, scrie Mediafax.„Pot confirma ca am avut contact…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anulat miercuri plecarea delegatiei in Barbados, unde urma sa participe joi si vineri la dialogul cu opozitia, in semn de protest fata de noile sanctiuni americane, transmite AFP. "Desi delegatia opozitiei desemnata de deputatul Juan Guaido se…

- Consilierul pentru securitate nationala al SUA, John Bolton, a avertizat luni China si Rusia sa nu-si sporeasca sprijinul financiar pentru presedintele venezuelean Nicolas Maduro, afirmand ca Venezuela ar putea sa nu le plateasca datoriile dupa ce Maduro nu se va mai afla la putere, relateaza Reuters.…