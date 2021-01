Cu trenul la Sibiu? Nici gând! De ce frumosul oraș din Transilvania a ajuns să aibă legături feroviare jalnice în toate direcțiile ​Sibiul este unul dintre cele mai frumoase orașe ale țarii și mult mai multa lume ar merge cu trenul acolo daca legaturile ar fi cât de cât decente. Nu sunt legaturi feroviare bune și vitezele sunt mici pe liniile din zona, astfel ca mașina câștiga detașat la timpii de parcurs. Totul ar fi stat mai bine și daca linia Vâlcele - Râmnicu Vâlcea, aproape gata în 1989, nu ar fi acum abandonata și distrusa, deși a fost unul dintre cele mai grele proiecte feroviare din anii 80'.



