Cu totii ne dorim un trofeu: Medaliata in campionat, HC Dobrogea Sud Constanta se pregateste de Cupa Romaniei

- Dinamo Bucuresti este liderul Ligii Nationale, iar HC Dobrogea Sud se afla pe locul trei. In primul meci disputat la turneul de la Cluj Napoca, HCDS a invins lejer CSM Fagaras. A treia partida a echipei constantene sub Feleac este programata miercuri, cu CSU din Suceava. Echipa masculina de handbal…

- HC Dobrogea Sud Constanta va sustine alte trei meciuri din Liga Nationala, la turneul de la Cluj Napoca. Ciprian Sandru a jucat foarte putin contra baimarenilor, nefiind refacut complet dupa accidentarea suferita la gamba. Potaissa Turda si HCDS duc o lupta la baioneta pentru medalia de argint. La finalul…

- HC Dobrogea Sud Constanta a inregistrat doua victorii si un esec in ultimul turneu al Ligii Nationale. Formatia de pe litoral se afla pe locul trei in clasament, la doua puncte in spatele echipei de pe pozitia secunda. Turneul urmator va avea loc intre 18 si 21 aprilie, incluzand meciurile din etapele…

- Echipa de pe litoral a urcat pe locul doi in clasamentul intermediar al etapei.Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a sustinut astazi, la Baia Mare, meciul din etapa a 19 a a Ligii Nationale, intalnind, din postura de echipa clasata pe locul trei, formatia de pe pozitia a patra, CSM…

- Meciul HC Dobrogea Sud Constanta CSM Bucuresti se joaca marti, 23 martie. Se intalnesc echipele de pe locurile trei si patru din Liga Nationala. In tur, victoria i a apartinut formatiei de pe litoral, partida jucandu se la Sfantu Gheorghe. Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta disputa…

- Pentru handbalistii de la HC Dobrogea Sud, meciul cu CSM Reșița, disputat la Sala Rapid din Bucuresti si castigat cu scorul de 37-17, a fost ultimul inainte de o noua pauza lunga de campionat, care se va prelungi pana luna viitoare. Liga Nationala masculina se intrerupe din nou, pentru ca urmeaza meciurile…

- Editia din acest an a Cupei Romaniei se desfasoara pe parcursul a patru zile, la Cluj Napoca. Participa si CS Medgidia, a patra clasata in ierarhia Diviziei A1. Semifinalele si finalele competitiei vor putea fi urmarite in direct pe TVR Cluj si TVR3. Editia 2021 a Cupei Romaniei la volei feminin se…