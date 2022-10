Cu suplimentele de la Go Vita, noaptea chiar poate fi buna Problemele de somn pot aparea la nenumarate persoane, la orice varsta si persista in timp, afectand calitatea vietii. Cu toate acestea, mai multi factori pot explica dificultatile de a adormi: stresul si anxietatea, stilul de viata, deficientele de vitamine si minerale esentiale, utilizarea excesiva a mijloacelor tehnologice si nu numai. De asemenea, adimistrarea unor suplimente pentru somn puternice poate fi o solutie pentru a recapata calitatea somnului. In acest articol, ne-am propus sa va povestim pe scurt despre suplimentele pentru somn care va pot ajuta sa luptati impotriva stresului, sa… Citeste articolul mai departe pe cjnews.ro…

Sursa articol si foto: cjnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vulnerabilitatea avertizorilor de integritate s-a dezbatut de curand in spațiul public in contextul adoptarii unei noi legi care, in loc sa-i protejeze, ii lasa „pe cont propriu”, dupa cum au susținut zeci de ONG-uri. Președintele Iohannis a intors in Parlament legea, avand termen pentru reexaminare…

- In urma cu cateva zile, a fost mare agitație in randul conducerii Colegiului Național ”Mihai Viteazul” din Turda, dupa ce președintele PSD Turda, Razvan Ciortea, a transmis un comunicat de presa in care infiera faptul ca este pusa in pericol ”calitatea invațamantului de la CNMV”. Citește: Razvan Ciortea:…

- Un autocar inmatriculat in Romania a fost implicat, vineri noaptea, intr-un accident rutier grav in apropiere de Veliko Tarnovo. Trei persoane au murit pe loc, iar o alta, sambata, potrivit informațiilor comunicate de poliția bulgara. Accidentul a avut loc pe drumul Veliko Tarnovo – Ruse, intre satele…

- In noaptea de miercuri spre joi, in centrul Lugojului a izbucnit un scandal intre mai multe persoane. In urma conflictului, un barbat a fost reținut pentru 24 de ore pentru lovire, alte violențe, precum și pentru tulburarea liniștii publice. La data de 28 iulie, in jurul orei 1.20 noaptea, polițiștii…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis astazi, 24 iulie, avertizari meteo cod galben și portocaliu de „instabilitate atmosferica accentuata” care vizeaza majoritatea teritoriului Romaniei. In partea de est a județului Neamț este valabila de astazi de la ora 12.00 și pana luni, 25 iulie, ora…

- Florin Tanasescu Dupa vaccinarea la chiuveta, s-a trecut la Autorecenzarea la casca. Eu, de exemplu, primeam instructiunile in timpan. La prima intrebare – „Unde stai, ma?” – am raspuns ca la bloc. Mi s-a ordonat: „Salt la al’ de vizavi!”. Am sarit si-am nimerit la pervazul vecinei. Eeeei… Si era noaptea…

- Haziran și Luis Gabriel radiaza de fericire, asta dupa ce cei doi au devenit parinți pentru prima data in urma cu doua saptamani. Frumoasa artista a adus pe lume un baiețel perfect sanatos ,iar cei doi se descurca de minune cu creșterea micuțului lor, Joseph Luis Tiago.

- Nicușor Dan s-a contaminat de la Ciuca. Dupa ce premierul, in bilanțul pe cele șapte luni de guvernare, a descris o Romanie aproape spectaculoasa, a venit randul edilului capitalei. Bilanțul Ciuca–o tentativa de prostire publica Astfel, Nicusor Dan a declarat „multumitoare” calitatea spatiilor verzi…