Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 20 noiembrie, una dintre știrile tari ale zilei, de pe www.gsp.ro, a fost cea referitoare la posibila trecere, la iarna, a capitanului Petrolului, Valentin Țicu (foto sus, in dreapta), la CSU Craiova, grupare mai mult ca sigura de calificarea in play-off-ul Superligii, aflata, de altfel, și…

- Echipa pregatita de Eugen Neagoe a pierdut pe terenul oltenilor, scorul final fiind de 1-0, in runda cu numarul 17 din sezonul regulat al Superligii.Gazdele au preluat iniațiativa inca din start, au dominat la capitolul posesie și au incercat sa avanseze spre poarta oaspeților. In schimb, echipa clujeana…

- CSU Craiova a invins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 1-0 (0-0), sambata seara, intr-un meci din etapa a 17-a a Superligii de fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a lansat joi, la Craiova, acuzații la adresa partenerilor liberali de guvernare, legate de gestionarea finanțelor țarii și a precizat ca așteapta ca DNA sa faca lumina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Saptamana aceasta, am citit mult din tot ce s-a scris in presa și pe rețelele de socializare in legatura cu scandalul iscat de limbajul grobian al lui Gabriel Tamaș la adresa suporterilor, conducerii și antrenorului Petrolului. Dintre multele explicații și pareri, am reținut una, care chiar m-a facut…

- Clubul Petrolul Ploiesti a anuntat, miercuri, incetarea contractului cu Gabriel Tamas, dar in spatele deciziei sta un scandal intre fotbalist și suporterii nou-promovatei. Conform publicației incisivdeprahova.ro, Tamaș i-a injurat pe fanii Petrolului. „Hai sa spun, daca vrei sa spunem pe romanește.…

- Presedintele clubului de fotbal Rapid Bucuresti, Daniel Niculae, a afirmat, luni, la Arena Nationala, ca in opinia sa capitanul echipei, Cristian Sapunaru, nu are de ce sa fie suspendat in urma incidentelor de la finalul partidei cu FCU Craiova, de la Targu Jiu, in etapa a 10-a a Superligii.…

- Tehnicianul Eugen Trica a fost numit, joi, antrenor principal al echipei Concordia Chiajna, el avand drept obiectiv calificarea in play-off-ul Ligii a II-a. „Noul antrenor al echipei Concordia Chiajna este Eugen Trica. Acesta a semnat un contract pana la finalul sezonului 2022-2023 si are ca obiectiv…