Stiri pe aceeasi tema

- Spania a pierdut deja peste trei miliarde de euro in urma concediilor medicale cauzate de pandemie. Doar in noiembrie, cifra a fost de 57 de milioane de euro. Tot atunci, numarul celor care și-au luat concediu medical a fost mai mare cu 630% fața de luna precedenta.

- Pensionarea anticipata – indiferent daca este forțata de pandemie sau nu – are un impact uriaș asupra pieței muncii. Și datele arata ca boomerii pensionari, cu mult mai mulți decat milenarii „leneși”, sunt cea mai mare forța din spatele penuriei de forța de munca. Oamenii au parasit campul muncii din…

- Numarul migrantilor care lucreaza departe de casa a crescut rapid in ultimii 10 ani, iar banii trimisi de acestia in tarile lor insumeaza mai mult decat totalul investitiilor straine si ajutorului pentru dezvoltare pentru aceste tari, indica un studiu al Centrului pentru analiza migratiei din cadrul…

- ■ cele mai multe posibilitati de angajare sint in zona Piatra Neamt, iar cele mai putine, la Tirgu Neamt ■ personalul de inalta calificare nu are prea multe oportunitati ■ Pe final de an mediul de afaceri din judetul Neamt inca angajeaza personal. Conform Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de…

- Mai mult de 60% dintre angajații romani se considera subapreciați la locul de munca. Totodata, 61% vor sa aleaga un post in strainatate daca le permite telemunca, arata studiul Randstad...

- Persoanele beneficiare de ajutor social care se angajeaz cu contract individual de munc sau în baza unui raport de serviciu pentru o perioad de cel puin 24 de luni beneficiaz în continuare pentru o perioad de ase luni de sprijinul financiar acordat în baza Legii nr.4162001 privind ven...

- Beneficiarii de ajutor social care se angajeaza pentru o perioada de cel putin doi ani primesc venitul minim garantat timp de inca 6 luni dupa inceperea activitatii in munca, aminteste Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

- Asa cum a fost stabilit initial, Ziua internationala a femeilor din mediul rural se celebreaza la nivel mondial, de 26 de ani, in data de 15 octombrie, pentru a constientiza faptul ca femeile de la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!