Cu ochii la mișcările din abis. Misterele găurilor negre Observațiile recente realizate asupra galaxiei M87 arata un flux de materie supraincalzita chiar in centrul gaurii negre. Prima imagine a unei gauri negre a uimit lumea in 2019. Date noi ar putea ajuta acum sa explice ce anume priveau radioastronomii – inclusiv detalii despre valtoarea pe care o creeaza. Și intr-o imagine actualizata, inelul portocaliu original al gaurii negre pare acum mai subțire, datorita unui nou mod de a analiza datele existente, scrie nature.com . Imaginea care a aparut pe primele pagini ale ziarelor din intreaga lume, in 2019, a aratat gaura neagra supermasiva din centrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O pereche de lebede negre incanta clujenii aflați in vizita in Parcul Central, la lacul Chios. Un grup de tineri a apreciat aducerea de lebede albe așa ca a facut demersuri pentru a aduce niște exemplare cu penaj negru. Andrei Miclauș, stabilit in prezent in Germania, a pus totul al cale. ”Totul…

- Europa nu trebuie sa inchida ochii la tensiunile dintre China și Taiwan, deoarece o escaladare militara in regiune ar fi "cel mai rau scenariu" pentru economia globala, a declarat joi ministrul german de externe Annalena Baerbock, informeaza Reuters, relateaza Rador.Vorbind in timpul unei vizite…

- Subaru se pregatește sa lanseze o noua divizie. Numele sau, STe, sugereaza ca aceasta viitoare divizie ar urma sa se ocupe cu viitoarele modele de performanța electrice ale constructorului japonez. De altfel, deși acest lucru nu a fost confirmat oficial, divizia STe ar putea fi echivalentul electric…

- Fosta sefa a guvernului de la Berlin, Angela Merkel, va primi cea mai inalta distinctie posibila a Germaniei, Marea Cruce a Ordinului Meritului, a confirmat marti biroul presedintelui Frank-Walter Steinmeier, dupa un material al revistei Stern, transmite agentia dpa.

- Regele Charles al III-lea al Regatului Unit se deplaseaza miercuri in Germania pentru prima sa vizita in strainatate in aceasta calitate, fara a se opri intai in Franta, asa cum era prevazut initial, noteaza marti AFP.Dupa mai mult de sase luni de la preluarea coroanei britanice, planurile lui Charles…

- Datele din cel mai recent Studiu privind bugetul gospodariilor (HBS) arata ca 60,6% din cheltuielile de consum ale gospodariilor, in 23 de state membre UE pentru care sunt disponibile cifrele, au fost in 2020 alocate pentru locuinta, apa, electricitate, gaze naturale si alti combustibili (32,7%), alimente…

- Germanii se vor confrunta luni, 27 martie, cu perturbari majore in transportul public in contextul in care personalul din aeroporturi, porturi, cai ferate, autobuze și linii de metrou organizeaza o greva de 24 de ore pentru a solicita majorari salariale, relateaza BBC , The Guardian și DW . Sindicatele…