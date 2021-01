Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 20 ian – Sputnik. Expertul in drept Teo Cirnaț a declarat in studioul Sputnik Moldova ca termenul limita in care președintele Maia Sandu ar trebui sa desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru ar fi 7-8 februarie. © Sputnik / Miroslav RotariPSRM inițiaza discuții despre dizolvarea…

- Ion Tabarța spune ca, la ora actuala, nu exista o claritate privind desemnarea unui nou premier, pentru ca președintele Maia Sandu acționeaza mai degraba juridic decat politic. „Doamna președinte nu merge pe desemnarea unei candidaturi pentru ca asta va genera alte procese politice. Ea incearca…

- Podcasturi Tocarciuc: Nu scade numarul celor infectați cu Covid -19, cifra e mult mai mare.. Numarul cazurilor de COVID-19 este in descreștere, potrivit statisticilor oficiale. Este adevarat insa ca, și numarul testelor efectuate s-a redus practic la jumatate. Expertul in sanatate publica Ala Tocarciuc…

- PodcasturiVom scapa de COVID in 2021? Ce arata astrele In cadrul emisiunii "ATITUDINI", astrologul și fondatoarea “Astro Diamond”, Cristina Oxentii, a remarcat faptul ca noul an 2021 va fi marcat de imperativul zilei de astazi - distanțarea, insa aceasta va fi mai mult la nivel social și psihologic.…

- CHIȘINAU, 8 dec - Sputnik. Banca Naționala a Moldovei anunța ca marți, 8 decembrie, un dolar american echivaleaza cu 17,31 lei, un euro costa 20,97 lei, o hrivna ucraineana – 61 de bani, un leu romanesc - 4 lei și 30 de bani moldovenești, iar rubla ruseasca valoreaza 23 de bani. © Photo : BNMRatele…

- CHIȘINAU, 3 dec - Sputnik. Majoritatea parlamentara a aprobat in lectura finala proiectul de lege care prevede transferul Serviciului de Informații și Securitate de sub controlul președintelui țarii in subordinea Parlamentului. Proiectul a fost votat in lectura a doua cu 51 de voturi. © Sputnik…

- CHIȘINAU, 15 nov - Sputnik. Diaspora participa masiv la alegeri, iar majoritatea celor care voteaza sunt alegatori tineri. Majoritatea moldovenilor care au votat in afara țarii sunt, potrivit datelor CEC, tineri, cu varste cuprinse intre 18-40 de ani - 60 la suta din totalul celor care au…

- CHIȘINAU, 24 oct – Sputnik, Doina Crainic. Daca numarul infectarilor cu coronavirus va ajunge la 20.000 pe zi, atunci ar putea fi necesara impunerea unei noi carantine totale in Germania, a declarat președintele Asociației Medicale Mondiale, Frank Ulrich Montgomery. © AP Photo / Michael SohnCovid-19:…