Cu mașina în stâlp pe strada Târgului Pompieri militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș asigura masuri PSI in cazul producerii unui accident in municipiul Targu Mureș, strada Targului. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul mașinii și a intrat intr-un stalp de electricitate, doborandu-l pe carosabil, blocand circulația in zona. Din fericire, nu sunt victime. "Se intervine pentru degajarea stalpului și pentru asigurarea … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompieri militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș, impreuna cu voluntari ai SVSU Acațari au intervenit in jurul amiezii pentru stingerea unui incendiu produs in urma unui accident rutier in localitatea Ciba, comuna Craciunești. „A fost vorba despre un accident rutier produs intre un autoturism…

- La Leordina, pe drumul național 18, șoferul unui autoturism a condus cu viteza excesiva intr-o curba periculoasa, a parasit partea carosabila, a distrus un gard și a plonjat intr-o gradina. Din fericire cel de la volan a scapat teafar. Autoturismul in schimb și gardul au fost distruse. Șoferul a fost…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit luni, 20 iunie, in jurul orei 12.45, la un accident rutier care a avut loc pe B-dul 1 Decembrie 1918 din Targu Mureș. "A fost vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme fara victime implicate, iar in urma impactului…

- Polițiștii de frontiera din cadrul STPF Suceava au descoperit si confiscat dintr-un autoturism oprit in trafic, aproximativ 5.000 pachete de tigari de provenienta Duty Free, in valoare de peste 56.000 lei. Șoferul mașinii a fost reținut, dupa o urmarire in trafic pe raza localitații Vicovu de Sus. Miercuri,…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina sambata, 7 mai, in jurul orei 22.02, la un accident rutier care a avut loc pe strada Mihai Viteazu din Targu Mureș. "Accident rutier intre doua autoturisme dintre care unul dotat cu GPL, cu trei victime cod verde",…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina vineri, 6 mai, in jurul orei 10.25, la un accident care a avut loc pe strada Gheorghe Marinescu din Targu Mureș. "Este vorba despre o tamponare intre doua autoturisme, fara victime. Circulația este blocata pe un…

- Polițiștii aradeni au gasit, in noaptea de vineri spre sambata, un barbat decedat pe o strada din localitatea Dorobanți, iar ancheta a scos la iveala ca acesta a fost victima unui accident rutier. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Șoferul unui suoer BMW a fost filmat pe strada George Coșbuc, in dreptul stadionului Cluj Arena, in timp ce a pornit in tromba de la semafor și a lovit intenționat un SUV, la intersecția cu strada Cardinal Iuliu Hossu.E drept ca BMW - ul avea prioritate in intersecția unde s-a produs accidentul, dar…