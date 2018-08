Cu lacrimi în ochi, oamenii își taie porcii cu 4 luni înainte de Crăciun. Virusul se extinde rapid De teama ca le vor fi omorati si confiscati porcii, oamenii au ales sa ii sacrifice de pe acum, inainte ca vreun focar sau vreo suspiciune sa apara si in comunele lor. In judetul Galati, unde a fost confirmat joi un nou caz de imbolnavire, multi nu mai tin cont de recomandarile autoritatilor si isi umplu lazile frigorifice si congelatoarele de carne, pentru la iarna. Un barbat si-a taiat miercuri, de frica pestei porcine, porcul de 250 de kilograme. Ii dau lacrimile cand povesteste despre animalul pe care l-a crescut cu eforturi, pentru a-l sacrifica la iarna, cum e traditia. mai multe, pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Din momentul in care a aparut informatia ca exista suspiciune de boala si pana cand s-a trecut la euthanasiere (adica aproximativ 48 de ore), din curtile celor 400 de sateni s-au „evaporat” majoritatea porcilor, asa ca doar opt animale au mai fost gasite de veterinari si ucise.

- Cadavrele unor porci plutind pe Dunare au semanat panica in locuitorii din Galați Și Braila. Oamenii se tem de raspandirea virusurilor și bacteriilor periculoase prin intermediul apei potabile, care este filtrata la stațiile de tratare, dar provine din Dunare. Descoperirea fost filmata de mai mulți…

- In comuna galateana Suceveni, sambata, autoritatile veterinare, jarmdarmi, politisti si lucratorii de la Primarie, au mers din poarta in poarta si au asomat porcii. Asta deoarece focarul de pesta porcina confirmat in urma cu aproximativ o saptamana la o stana situata la 6 km de sat a ajuns si in aceasta…

- In timp ce focarele de pesta porcina africana se inmulțesc exploziv, iar autoritațile sacrifica zeci de mii de porci, pe internet se vand fara opreliști mistreți. Iar comercianții garanteaza ca sunt crescuți in gospodariile lor.

- Virusul pestei porcine se extinde fulgerator. Ca sa evite problemele, autoritațile au inceput sa omoare animalele bolnave. Cu lacrimi in ochi, oamenii se roaga insa de jandarmi și de inspectorii sanitar veterinari sa nu le mai ia animalele din gospodarie.

- O targujianca a cerut, duminica, sprijinul polițiștilor, dupa ce i-a disparut telefonul in valoare de 3.500 de lei, in timp ce se afla intr-un restaurant din Motru. iPhone-ul a fost localizat rapid, prin intermediul unui program pe care tanara il instalase recent. „La data de…

- Virusul pestei porcine africane (PPA) a fost confirmat vineri seara la porcii dintr-o gospodarie din localitatea Crestur, judetul Bihor, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor...